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«Призрак» неизвестного вымершего человека был найден в ДНК современных африканцев

13.02.2020 10:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В ДНК современных жителей Западной Африки нашли «призрак» таинственного гоминина (подсемейство семейства гоминид, к которому относят людей, шимпанзе, горилл, а также ряд вымерших групп). Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Science Advances.

«Призрак» неизвестного вымершего человека был найден в ДНК современных африканцев
Homo neanderthalensis (слева) и современная женщина. Изображение David Liitschwager/National Geographic

Новые исследования показывают, что наши предки могли смешиваться на африканском континенте с неким древним, давно потерянным видом, так же, как когда-то смешивались неандертальцы и кроманьонцы.

Сегодня считается (хотя эта мысль все еще обсуждается), что анатомически современные люди возникли в Африке. Когда эти популяции мигрировали в Европу и Азию, они скрещивались с близкородственными видами, такими как неандертальцы и денисовцы.

Так что современные жители Западной Африки, в частности, такие популяции как йоруба и менде, не обладают генами неандертальцев и денисовского человека. Но это не означает, что не было никакого смешения.

Исследователи решили сравнить 405 современных генома из популяций йоруба и менде с геномами неандертальцев и денисовцев и в итоге обнаружили в этих данных следы еще одного неизвестного древнего вида гоминина.

По видимому, это неопознанный генетический материал происходит из некой таинственной ветви, которая, как полагают ученые, откололась от человеческого генеалогического древа еще до неандертальцев.

Авторы заключают, что нам потребуется больше анализа геномов африканцев по всему континенту, прежде чем мы сможем понять истинное происхождение наших предков.

 
 
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В ДНК современных жителей Западной Африки нашли «призрак» таинственного гоминина (подсемейство семейства гоминид, к которому относят людей, шимпанзе, горилл,...
 
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