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Вот когда в российской армии появится танк Т-90М, названный в США «смертоносной машиной»

13.02.2020 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Серийные поставки модернизированного основного боевого танка Т-90М «Прорыв-3» в российские войска начнутся уже в нынешнем году. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на слова главы «Уралвагонзавода» Александра Потапова.

Вот когда в российской армии появится танк Т-90М, названный в США «смертоносной машиной»
Фото: cezarium.com

Количество машин, которые заказало Министерство обороны РФ, руководитель холдинга назвать отказался, заявив, что тема «не для внешнего мира».

Среди улучшений, которые получил модернизированный «Прорыв-3» — новая башня с таким же орудием, которое устанавливают на Т-14 «Армата», а также новая система управления огнем. Также именно Т-90М станет первым российским танком, на котором будет стоять система климат-контроля.

Ранее американское издание Military Watch отметило, что танк хоть и не принадлежит к четвертому поколению (сегодня в мире таких всего три — Т-14, японский Тип-10 и южнокорейский K2), но лишь немного уступает «Армате» и является настоящей «смертоносной машиной».

 
 
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Серийные поставки модернизированного основного боевого танка Т-90М «Прорыв-3» в российские войска начнутся уже в нынешнем году. Об этом пишет «Российская газета»,...
 
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