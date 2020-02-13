|
Вот когда в российской армии появится танк Т-90М, названный в США «смертоносной машиной»
13.02.2020 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Серийные поставки модернизированного основного боевого танка Т-90М «Прорыв-3» в российские войска начнутся уже в нынешнем году. Об этом
Количество машин, которые заказало Министерство обороны РФ, руководитель холдинга назвать отказался, заявив, что тема «не для внешнего мира».
Среди улучшений, которые получил модернизированный «Прорыв-3» — новая башня с таким же орудием, которое устанавливают на Т-14 «Армата», а также новая система управления огнем. Также именно Т-90М станет первым российским танком, на котором будет стоять система климат-контроля.
Ранее американское издание Military Watch отметило, что танк хоть и не принадлежит к четвертому поколению (сегодня в мире таких всего три — Т-14, японский Тип-10 и южнокорейский K2), но лишь немного уступает «Армате» и является настоящей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серийные поставки модернизированного основного боевого танка Т-90М «Прорыв-3» в российские войска начнутся уже в нынешнем году. Об этом пишет «Российская газета»,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)