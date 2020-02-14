Наука любви: семь научных фактов о романтических отношениях

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые не оставляют попыток понять такой загадочный предмет, как любовь. В честь Дня всех влюбленных 42.TUT.BY собрал семь научных фактов о романтике, сексе и отношениях.



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Любовь — это зависимость, такая же как алкоголь или наркотики

Романтическая и страстная любовь очень схожа со злоупотреблением наркотиками, алкоголем и подобными веществами. К таким выводам пришла команда американских ученых, проанализировав соответствующие исследования за 10 лет.

При помощи МРТ им удалось установить, что сильные романтические чувства затрагивают те же области мозга, которые активируются во время нарко- или поведенческих зависимостей. Правда, в отличие от других зависимостей, любовь настигает практически любого человека, который живет сейчас или жил в прошлом. И немногие избегают боли отказа.

Романтическая любовь, по-видимому, является естественной зависимостью, «нормальным измененным состоянием», которое испытывают почти все люди. Одна из теорий гласит, что любовь развивалась в ходе эволюции, чтобы мотивировать наших предков сосредоточить свою энергию на конкретном партнере, тем самым сохраняя время и силы для спаривания, инициируя размножение, вызывая чувство привязанности, и приводит к взаимному воспитанию детей, что также обеспечивает будущее их общей ДНК.

Романтическая любовь может быть положительной зависимостью, когда отношения взаимны, нетоксичны и уместны. Или же вредной и отрицательной — когда чувства не отвечают требованиям, токсичны, неуместны и могут травмировать.

Любовь можно «вылечить». Это хорошо, ведь боль от расставания реальна



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В том же исследовании дается практичный совет, как избавиться от любовной зависимости. Прежде всего, нужно убрать все предметы, напоминающие о предмете привязанности, а также следовать программе 12 шагов, как у «Анонимных алкоголиков». Например, вырабатывать новые повседневные привычки, знакомиться с новыми людьми, приобретать новые интересы и перетерпеть дни и ночи навязчивых мыслей, потому что чувство привязанности к бывшему романтическому партнеру со временем уменьшается.

Советы здравые, ведь разрыв и отвержение вызывают в мозге ту же реакцию, что и физическая боль. У людей, смотрящих на портрет бывшего возлюбленного, активизируются те же зоны, что и у тех, кто ударил себя молотком по пальцу. То есть это вполне реальные страдания.

Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что в момент любого социального отвержения в мозг выбрасываются опиоиды, натуральные обезболивающие — признак травмы.

Любви с первого взгляда не существует

Психологи из Гронингенского университета (Нидерланды) заявили , что «любви с первого взгляда» не существует.

Исследование состояло из двух этапов. Первый представлял собой опрос в интернете. Его прошли 396 участников, большинство из которых были гетеросексуалами, и 60% — женщинами. Эти люди отвечали на вопросы о своих текущих отношениях, а затем рассматривали фотографии незнакомцев. Далее участники описывали, насколько привлекательными кажутся им эти снимки и какие эмоции вызывают, в том числе не влюбились ли они в изображенных на фото с первого взгляда.

Второй этап можно описать как «быстрые» свидания: участники проводили с незнакомцами 20 минут или полтора часа. Большинство прошедших этот этап были мужчины. Отмечается, что 32 респондента сообщили о 49 случаях, когда они почувствовали любовь с первого взгляда.

Однако ученые заметили, что чем выше была привлекательность незнакомцев, тем вероятнее участники исследования признавались им в любви с первого взгляда. Из этого был сделан вывод, что на самом деле это была не любовь, а просто сильное сексуальное влечение, которое возникает либо в момент первой встречи, либо при воспоминании о ней.

Влюбленность помогает женщинам бороться с вирусами



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В ходе двухлетнего исследования ученые из Университета Тулейн и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили , что влюбленность помогает женщинам более эффективно бороться с вирусами.

Группа из 47 женщин перед началом эксперимента прошла медобследование. Затем на протяжении двух лет раз в две недели они заполняли специальные анкеты, где рассказывали о своем самочувствии и личной жизни.

Как только женщины говорили, что влюбились, у них брали кровь на анализ, а затем сравнивали с контрольным образцом. Оказалось, что, когда они испытывали романтические чувства, в их организме повышалась активность генов, участвующих в антивирусной защите.

Может, это как-то связано с тем, что многие вирусы передаются через тесный физический контакт и таким образом организм женщины пытается превентивно защититься.

Влюбленные часто сюсюкают. Этому тоже есть объяснение

Издание Vice задалось вопросом, почему влюбленные сюсюкают, и опросило специалистов.

По мнению профессора Университета Флориды Дины Фолк, так называемый baby talk (детский лепет) помогает усилить связь между влюбленными, приближая ее к той, что существует между матерью и младенцем. То есть, возвращая, по сути, к самой первой любви в жизни человека.

Профессор Фрэнк Ньюсел из Луисвиллского университета полагает, что сюсюканье дает людям некую свободу от социальных ролей, позволяет освободиться от «взрослости». С ним согласна и психотерапевт Нэн Уайс. Она утверждает, что взрослая жизнь порой утомляет людей, а «детская речь» помогает освободить своего внутреннего ребенка и «построить социальные связи с помощью игры и заботы».

Tinder не помогает найти «секс на одну ночь»



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Исследователи из Норвежского университета науки и техники пришли к выводу , что Tinder не особо эффективен для поиска партнера на одну ночь.

Авторы работы опросили 269 норвежских студентов университетов (62% из них женщины), которые использовали Tinder. И только 54 участника сообщили, что приложение помогло им найти партнера на одну ночь, причем большинству это удалось сделать только раз.

Таким образом, 80% опрошенных не получили ни одного сексуального контакта, а 13% это удалось всего один раз. Лишь 3% участников опроса нашли двух сексуальных партнеров, и 4% — более двух.

Кроме того, в среднем пользователю требуется около 57 совпадений в приложении для одной встречи с потенциальным партнером.

Ранее исследователи из того же учебного заведения пришли к выводу , что пользователи дейтинговых приложений имеют не больше случайных сексуальных партнеров, чем другие люди с краткосрочными целями в отношениях.

Чтобы найти свою «вторую половинку», вам понадобится не менее девяти свиданий

Британская компания Avant Homes опросила две тысячи человек, чтобы узнать, сколько нужно встреч, чтобы отношения переросли во что-то более серьезное.

Оказалось, что нужно не менее девяти успешных свиданий. Причем, по мнению респондентов, необязательно придумывать что-нибудь особенное. Вполне можно просто сходить на ужин, в бар или кино.

Кроме того, четверть участников опроса утверждают, что «влюбились с первого взгляда» (или же просто так подумали, как мы уже знаем). А каждому десятому понадобился месяц, чтобы влюбиться.

Опрошенные в среднем влюблялись два раза в жизни.