Задача для китайских детей про кота, стол и черепаху. Сумеете решить?

Источник материала: IT.Tut.by

Утверждается, что с этой задачкой может справиться любой китайский ребенок. Проверить эту информацию мы, к великому сожалению, не можем, но сами честно попробовали найти решение — и у нас получилось. 42.TUT.BY предлагает и вам решить задачу про кота, черепаху и стол.

Итак, посмотрите на картинку ниже. На ней изображены кот, стол и черепаха. Попробуйте узнать высоту стола, располагая только такими сведениями.



Скриншот из видео

Ответ 150 снатиметров

Решение Посмотрим внимательно на картинку. Несмотря на то, что мы не знаем ничего о том, какой высоты стол, кот и черепаха, нам известны две другие величины. Для удобства введем три переменные — С (высота стола), К (высота кота) и Ч (высота черепахи). Используя их, мы можем расписать уже известные нам значения. С+К-Ч=170 (первая картинка) С+Ч-К=130 (вторая картинка) Два этих уравнения можно объединить в систему и сложить. На первый взгляд, это нерешаемо — три переменных и всего два уравнения. Но нам и не нужно вычислять все три значения, вполне достаточно высоты стола! Попробуем сложить эти два уравнения С+С+К+Ч-К-Ч=170+130 Получается просто идеально — мы видим, что К и Ч взаимно сокращаются. И мы получаем: 2С=300 С=300:2 С=150 Итак, высота стола 150 сантиметров. Обратите внимание, что если бы от нас просили вычислить высоту кота или черепахи при тех же известных значениях, у нас бы ничего не вышло. Но в нашем случае это и не требовалось.