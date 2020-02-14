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Задача для китайских детей про кота, стол и черепаху. Сумеете решить?
14.02.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Утверждается, что с этой задачкой может справиться любой китайский ребенок. Проверить эту информацию мы, к великому сожалению, не можем, но сами честно попробовали найти решение — и у нас получилось. 42.TUT.BY предлагает и вам решить задачу про кота, черепаху и стол.
Итак, посмотрите на картинку ниже. На ней изображены кот, стол и черепаха. Попробуйте узнать высоту стола, располагая только такими сведениями.
Ответ
150 снатиметров
Решение
Посмотрим внимательно на картинку. Несмотря на то, что мы не знаем ничего о том, какой высоты стол, кот и черепаха, нам известны две другие величины. Для удобства введем три переменные — С (высота стола), К (высота кота) и Ч (высота черепахи).
Используя их, мы можем расписать уже известные нам значения.
С+К-Ч=170 (первая картинка)
С+Ч-К=130 (вторая картинка)
Два этих уравнения можно объединить в систему и сложить. На первый взгляд, это нерешаемо — три переменных и всего два уравнения. Но нам и не нужно вычислять все три значения, вполне достаточно высоты стола!
Попробуем сложить эти два уравнения
С+С+К+Ч-К-Ч=170+130
Получается просто идеально — мы видим, что К и Ч взаимно сокращаются. И мы получаем:
2С=300
С=300:2
С=150
Итак, высота стола 150 сантиметров.
Обратите внимание, что если бы от нас просили вычислить высоту кота или черепахи при тех же известных значениях, у нас бы ничего не вышло. Но в нашем случае это и не требовалось.
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Утверждается, что с этой задачкой может справиться любой китайский ребенок. Проверить эту информацию мы, к великому сожалению, не можем, но сами честно...
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