ТОП 5 умных колонок в 2020

Умные колонки стали популярны в Беларуси сравнительно недавно. Помимо обычной функции воспроизведения музыки они обладают расширенным функционалом: способны выполнять роль голосовых ассистентов, помогают искать информацию в Интернете, напоминают о предстоящих делах, работают в качестве будильника.
Вот какие модели умных колонок стали популярными среди пользователей площадкиKUPI.TUT.BY
Яндекс. Станция Мини
Умная колонка Яндекс. Станция Мини — это изобретение популярного бренда Яндекс. Его программное обеспечение оснащено встроенным голосовым помощником Яндекс Алиса. Помимо того, имеются четыре микрофона для качественной записи звука.
— Диапазон воспроизводимых частот колеблется от 20 Гц до 20 кГц;
— Встроена поддержка потоковых аудиосервисов;
— Суммарная мощность звука составляет 3 Вт;
— Присутствует выход аудио, а также Wi-fi и Bluetooth;
— Модель оснащена широкополосными динамиками.
Нельзя также не упомянуть важное свойство модели — её компактность, а значит, повышенное удобство для переноса.
Яндекс. Станция
Увеличенная версия предыдущей колонки, Яндекс. Станция — это надёжный домашний помощник, который умеет не просто воспроизводить музыку, но и работать в системе «умный дом». Эргономичный дизайн колонки выполнен из аудиоткани, верх — из алюминия.
— Напряжение питания составляет 20 В постоянного тока;
— Присутствует поддержка потоковых аудиосервисов;
— Диапазон воспроизводимых частот лежит в радиусе от 50 Гц до 20 кГц;
— Модель оснащена интеграцией со всеми сервисами Яндекс;
— Поддерживается русский язык.
Из недостатков данной модели пользователи обычно выделяют достаточно сырое программное обеспечение.
Harman/Kardon Citation One
Американская фирма Harman/Kardon в значительной степени специализируется на выпуске умных колонок. Последняя выпущенная ими модель умной колонки Citation One сочетает в себе наиважнейшие достоинства этого вида техники. В программное обеспечение встроен голосовой помощник Google Assistant, однако он представлен на английском языке.
— Модель оснащена двумя микрофонами;
— Суммарная мощность составляет 40 Вт;
— Присутствует подключение Wi-Fi, а также Bluetooth;
— Качественный звук обеспечивается специальной конструкцией колонки;
— Длинный шнур питания и повышенная компактность позволяют брать с собой модель в любое место, где хочется послушать музыку в качественном звуке.
ELARI SmartBeat
Elari SmartBeat с голосовым помощником Яндекс Алиса является одним из мощнейших конкурентов Яндекс.Станциям. Компактная колонка обладает эргономичным дизайном и суммарной мощностью 5 Вт.
— Удобный кнопочный дисплей позволяет без труда управлять умной колонкой;
— Присутствует поддержка потоковых аудиосервисов;
— Модель оснащена четырьмя микрофонами высокого качества;
— При покупке колонки каждому владельцу представляется четыре месяца подписки на Яндекс. Плюс.
Покупатели этой колонки также отмечают отличное качество звучания и распознавания речи.
Irbis A
Умная колонка Irbis A совместима с любыми современными устройствами на операционных системах Android и iOS. Встроенный помощник Яндекс Алиса на русском языке станет надежным вспомогательным оборудованием для каждого владельца устройства.
— Устройство выполнено из качественного пластика;
— Колонка обладает двумя микрофонами, которые отлично записывают звук;
— Портативность позволяет устанавливать колонку практически в любом месте;
— Компактное изобретение обладает весом всего 200 граммов.