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ТОП 5 умных колонок в 2020

15.02.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Умные колонки стали популярны в Беларуси сравнительно недавно. Помимо обычной функции воспроизведения музыки они обладают расширенным функционалом: способны выполнять роль голосовых ассистентов, помогают искать информацию в Интернете, напоминают о предстоящих делах, работают в качестве будильника.

Вот какие модели умных колонок стали популярными среди пользователей площадкиKUPI.TUT.BY

Яндекс. Станция Мини

Умная колонка Яндекс. Станция Мини — это изобретение популярного бренда Яндекс. Его программное обеспечение оснащено встроенным голосовым помощником Яндекс Алиса. Помимо того, имеются четыре микрофона для качественной записи звука.

— Диапазон воспроизводимых частот колеблется от 20 Гц до 20 кГц;
— Встроена поддержка потоковых аудиосервисов;
— Суммарная мощность звука составляет 3 Вт;
— Присутствует выход аудио, а также Wi-fi и Bluetooth;
— Модель оснащена широкополосными динамиками.

Нельзя также не упомянуть важное свойство модели — её компактность, а значит, повышенное удобство для переноса.

Яндекс. Станция

Увеличенная версия предыдущей колонки, Яндекс. Станция — это надёжный домашний помощник, который умеет не просто воспроизводить музыку, но и работать в системе «умный дом». Эргономичный дизайн колонки выполнен из аудиоткани, верх — из алюминия.

— Напряжение питания составляет 20 В постоянного тока;
— Присутствует поддержка потоковых аудиосервисов;
— Диапазон воспроизводимых частот лежит в радиусе от 50 Гц до 20 кГц;
— Модель оснащена интеграцией со всеми сервисами Яндекс;
— Поддерживается русский язык.

Из недостатков данной модели пользователи обычно выделяют достаточно сырое программное обеспечение.

Harman/Kardon Citation One

Американская фирма Harman/Kardon в значительной степени специализируется на выпуске умных колонок. Последняя выпущенная ими модель умной колонки Citation One сочетает в себе наиважнейшие достоинства этого вида техники. В программное обеспечение встроен голосовой помощник Google Assistant, однако он представлен на английском языке.

— Модель оснащена двумя микрофонами;
— Суммарная мощность составляет 40 Вт;
— Присутствует подключение Wi-Fi, а также Bluetooth;
— Качественный звук обеспечивается специальной конструкцией колонки;
— Длинный шнур питания и повышенная компактность позволяют брать с собой модель в любое место, где хочется послушать музыку в качественном звуке.

ELARI SmartBeat

Elari SmartBeat с голосовым помощником Яндекс Алиса является одним из мощнейших конкурентов Яндекс.Станциям. Компактная колонка обладает эргономичным дизайном и суммарной мощностью 5 Вт.

— Удобный кнопочный дисплей позволяет без труда управлять умной колонкой;
— Присутствует поддержка потоковых аудиосервисов;
— Модель оснащена четырьмя микрофонами высокого качества;
— При покупке колонки каждому владельцу представляется четыре месяца подписки на Яндекс. Плюс.

Покупатели этой колонки также отмечают отличное качество звучания и распознавания речи.

Irbis A

Умная колонка Irbis A совместима с любыми современными устройствами на операционных системах Android и iOS. Встроенный помощник Яндекс Алиса на русском языке станет надежным вспомогательным оборудованием для каждого владельца устройства.

— Устройство выполнено из качественного пластика;
— Колонка обладает двумя микрофонами, которые отлично записывают звук;
— Портативность позволяет устанавливать колонку практически в любом месте;
— Компактное изобретение обладает весом всего 200 граммов.

На площадке KUPI.TUT.BY представлено 23 модели умных колонок, а также цены белорусских интернет-магазинов и отзывы покупателей.

 
 
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