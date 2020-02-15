ТОП 5 умных колонок в 2020

Источник материала: IT.Tut.by

Умные колонки стали популярны в Беларуси сравнительно недавно. Помимо обычной функции воспроизведения музыки они обладают расширенным функционалом: способны выполнять роль голосовых ассистентов, помогают искать информацию в Интернете, напоминают о предстоящих делах, работают в качестве будильника.

Вот какие модели умных колонок стали популярными среди пользователей площадкиKUPI.TUT.BY

Яндекс. Станция Мини

Умная колонка Яндекс. Станция Мини — это изобретение популярного бренда Яндекс . Его программное обеспечение оснащено встроенным голосовым помощником Яндекс Алиса. Помимо того, имеются четыре микрофона для качественной записи звука.

— Диапазон воспроизводимых частот колеблется от 20 Гц до 20 кГц;

— Встроена поддержка потоковых аудиосервисов;

— Суммарная мощность звука составляет 3 Вт;

— Присутствует выход аудио, а также Wi-fi и Bluetooth;

— Модель оснащена широкополосными динамиками.

Нельзя также не упомянуть важное свойство модели — её компактность, а значит, повышенное удобство для переноса.

Яндекс. Станция

Увеличенная версия предыдущей колонки, Яндекс. Станция — это надёжный домашний помощник, который умеет не просто воспроизводить музыку, но и работать в системе «умный дом». Эргономичный дизайн колонки выполнен из аудиоткани, верх — из алюминия.

— Напряжение питания составляет 20 В постоянного тока;

— Присутствует поддержка потоковых аудиосервисов;

— Диапазон воспроизводимых частот лежит в радиусе от 50 Гц до 20 кГц;

— Модель оснащена интеграцией со всеми сервисами Яндекс;

— Поддерживается русский язык.

Из недостатков данной модели пользователи обычно выделяют достаточно сырое программное обеспечение.

Harman/Kardon Citation One

Американская фирма Harman/Kardon в значительной степени специализируется на выпуске умных колонок. Последняя выпущенная ими модель умной колонки Citation One сочетает в себе наиважнейшие достоинства этого вида техники. В программное обеспечение встроен голосовой помощник Google Assistant, однако он представлен на английском языке.

— Модель оснащена двумя микрофонами;

— Суммарная мощность составляет 40 Вт;

— Присутствует подключение Wi-Fi, а также Bluetooth;

— Качественный звук обеспечивается специальной конструкцией колонки;

— Длинный шнур питания и повышенная компактность позволяют брать с собой модель в любое место, где хочется послушать музыку в качественном звуке.

ELARI SmartBeat

Elari SmartBeat с голосовым помощником Яндекс Алиса является одним из мощнейших конкурентов Яндекс.Станциям. Компактная колонка обладает эргономичным дизайном и суммарной мощностью 5 Вт.

— Удобный кнопочный дисплей позволяет без труда управлять умной колонкой;

— Присутствует поддержка потоковых аудиосервисов;

— Модель оснащена четырьмя микрофонами высокого качества;

— При покупке колонки каждому владельцу представляется четыре месяца подписки на Яндекс. Плюс.

Покупатели этой колонки также отмечают отличное качество звучания и распознавания речи.

Irbis A

Умная колонка Irbis A совместима с любыми современными устройствами на операционных системах Android и iOS. Встроенный помощник Яндекс Алиса на русском языке станет надежным вспомогательным оборудованием для каждого владельца устройства.

— Устройство выполнено из качественного пластика;

— Колонка обладает двумя микрофонами, которые отлично записывают звук;

— Портативность позволяет устанавливать колонку практически в любом месте;

— Компактное изобретение обладает весом всего 200 граммов.

На площадке KUPI.TUT.BY представлено 23 модели умных колонок , а также цены белорусских интернет-магазинов и отзывы покупателей.