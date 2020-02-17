«Экстремальный киберпанк». В Сирии нашли очень странный «калашников»

Источник материала: IT.Tut.by

В последнее время появляется все больше версий автомата Калашникова: легендарное оружие по-всякому кастомизируют. Но оружие, найденное в сирийском Идлибе владельцем твиттера Caliber_Obscura, выделяется даже на этом фоне.

Выполненный в стиле «булл-пап» АК оборудован диоптрическим прицелом, планками Пикатинни и возможностью установки прибора бесшумной и беспламенной стрельбы — при этом резьбы для глушителя на стволе не видно.

Особо выделяется внешний вид оружия: автомат выглядит крайне футуристично. «Экстремальный киберпанк, если честно», прокомментировал владелец Twitter-аккаунта.