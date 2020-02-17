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«Экстремальный киберпанк». В Сирии нашли очень странный «калашников»
17.02.2020 16:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В последнее время появляется все больше версий автомата Калашникова: легендарное оружие по-всякому кастомизируют. Но оружие,
Выполненный в стиле «булл-пап» АК оборудован диоптрическим прицелом, планками Пикатинни и возможностью установки прибора бесшумной и беспламенной стрельбы — при этом резьбы для глушителя на стволе не видно.
Особо выделяется внешний вид оружия: автомат выглядит крайне футуристично. «Экстремальный киберпанк, если честно», прокомментировал владелец Twitter-аккаунта.
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В последнее время появляется все больше версий автомата Калашникова: легендарное оружие по-всякому кастомизируют. Но оружие, найденное в сирийском Идлибе...
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