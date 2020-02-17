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Витебске будут производить мебель IKEA

17.02.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

В Витебске приступили к возведению крупного деревообрабатывающего предприятия. Основным заказчиком продукции станет группа компаний IKEA.

Новое экспортоориентированное мебельное предприятие из Витебска будет поставлять мебель из массива: столы и стулья, сообщает газета "Витебский Курьер". Об этом сообщил заместитель директора "ВМГ ВУД АРТ" Дмитрий Голубев.

Новое предприятие зарегистрировано в Свободной экономической зоне "Витебск". Объем инвестиций в проект составит более $200 млн.

На бывшем военном аэродроме под Витебском возведут несколько цехов мебельного предприятия. Первый цех разместится на площадке в 12 гектаров. Территория нового деревообрабатывающего комплекса превысит 100 гектаров.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске приступили к возведению крупного деревообрабатывающего предприятия. Основным заказчиком продукции станет группа компаний IKEA.
 
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