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Витебске будут производить мебель IKEA
17.02.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
В Витебске приступили к возведению крупного деревообрабатывающего предприятия. Основным заказчиком продукции станет группа компаний IKEA.
Новое предприятие зарегистрировано в Свободной экономической зоне "Витебск". Объем инвестиций в проект составит более $200 млн.
На бывшем военном аэродроме под Витебском возведут несколько цехов мебельного предприятия. Первый цех разместится на площадке в 12 гектаров. Территория нового деревообрабатывающего комплекса превысит 100 гектаров.
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В Витебске приступили к возведению крупного деревообрабатывающего предприятия. Основным заказчиком продукции станет группа компаний IKEA.
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