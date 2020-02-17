Витебске будут производить мебель IKEA

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В Витебске приступили к возведению крупного деревообрабатывающего предприятия. Основным заказчиком продукции станет группа компаний IKEA.



Новое экспортоориентированное мебельное предприятие из Витебска будет поставлять мебель из массива: столы и стулья, сообщает газета "Витебский Курьер" . Об этом сообщил заместитель директора "ВМГ ВУД АРТ" Дмитрий Голубев.

Новое предприятие зарегистрировано в Свободной экономической зоне "Витебск". Объем инвестиций в проект составит более $200 млн.

На бывшем военном аэродроме под Витебском возведут несколько цехов мебельного предприятия. Первый цех разместится на площадке в 12 гектаров. Территория нового деревообрабатывающего комплекса превысит 100 гектаров.

