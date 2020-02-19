В Южной Америке может разрушиться крупный вулкан. Что из-за этого произойдет?

Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты Камборнской горной школы (Великобритания) заявили, что один из крупных вулканов на территории Южной Америки может разрушиться. Об этом сообщает Phys.org.



Тунгурауа в 2011 году. Фото: wikipedia

Речь идет о вулкане Тунгурауа в Эквадоре, его также называют «Черным гигантом». По словам ученых, он «проявляет признаки нестабильности на склонах, что может привести к колоссальному оползню». Причина — дисбаланс между поступающей и извергаемой магмой, что привело к деформации западного фланга горы и нарастающему напряжению, уточняет Lenta.ru.

Активность Тунгурауа фиксировали и раньше. Например, в 1999 году из-за этого пришлось эвакуировать 25 тысяч местных жителей, которые жили неподалеку от вулкана. При этом предыдущее крупное извержение случилось около трех тысяч лет назад — тогда оно спровоцировало обвал западного фланга конуса вулкана.

Этот оползень, состоящий из обломков каменей, почвы, снега и воды, покрыл территорию в 80 квадратных километров. Phys.org пишет, что это эквивалентно 11 тысячам футбольных полей. Для сравнения: площадь Бобруйска — 90 квадратных километров.