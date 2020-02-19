В Германии показали «шпионскую радиостанцию СССР», которую выкопали немецкие археологи

Источник материала: IT.Tut.by

Археологи, проводившие раскопки римской виллы неподалеку от немецкого города Кельн, нашли радиоаппарат — сообщается, что это сложное устройство советского производства, использовавшееся шпионами и спрятанное в земле незадолго до падения железного занавеса. Об этом сообщает Live Science.



Источник: Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn

Утверждается, что устройство было надежно укрыто в герметичной металлической коробке. По словам археолога Эриха Классена, если сейчас найти новые батареи к аппарату, он окажется вполне рабочим — устройство не нужно даже ремонтировать.

Радио уже идентифицировали как приемопередатчик модели Р-394КМ с кодовым названием «Стриж». Аппарат был произведен в 1987 году и несколькими годами позже доставлен в Западную Европу.

Возможно, «шпионское радио» предназначалось для отправки сообщений агентов, следивших за Центром ядерных исследований в Юлихе в 10 километрах от места, где было обнаружено устройство. Или же за авиабазой в Нервенихе, где было хранилище ядерных ракет США «Першинг».

Известно, что радио было способно принимать и передавать сообщения на расстояние до 1200 километров — этого достаточно, чтобы «добить» до Варшавы в Польше, бывшей тогда частью советского блока.

Однако состояние аппарата позволяет полагать, что его никогда не использовали.

Интересно, что, в отличие от других радиостанций этой модели, радио было снабжено обозначениями не на русском (кириллица), а на английском (латиница). Это позволяет предположить, что агент, для которого предназначалось устройство, использовал как основной английский или немецкий язык. Либо создатели аппарата пытались скрыть, что он сделан в СССР.