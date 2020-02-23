﻿ Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси

23.02.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Новые смартфоны выходят едва ли не каждый месяц, но лишь некоторые модели вызывают интерес у потенциальных покупателей. С помощью сервисов веб-аналитики от Google и «Яндекса» мы решили проверить, какие устройства популярных в Беларуси Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor чаще всего ищут пользователи в нашей стране.

Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: burst.shopify.com

Samsung

Тройка самых популярных смартфонов компании в Беларуси, судя по запросам пользователей, это Galaxy S10, Galaxy A50 и Galaxy A51.

Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси
На фото Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 — это один из флагманских смартфонов производителя прошлого года. С момента запуска в продажу устройство успело заметно подешеветь — возможно, именно этим обусловлен повышенный интерес аудитории.

Краткие технические характеристики смартфона: дисплей на 6,1 дюйма с AMOLED-матрицей, экранный сканер отпечатков пальцев, тройная основная камера (16 Мп+ 12 Мп + 12 Мп), а также процессор Exynos 9820, 8/128 ГБ памяти и аккумулятор на 3400 мАч. Важно, что аппарат обновился до последней версии Android 10 и оснащается оболочкой One UI 2.0.

Полный обзор Samsung Galaxy S10+

Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси
На фото Galaxy A51

Galaxy A50 и A51 — одни из самых продаваемых смартфонов компании на момент написания материала. А50 в прошлом году и вовсе стал одним из самых популярных аппаратов среди всех конкурентов на мировом рынке. Идейно устройства схожи — это решения среднего класса, которые внешне пытаются походить на флагманы.

При этом A51 — это улучшенная версия А50, на которую производитель делает упор в этом году. В нем удалось избавиться от одного из главных недостатков оригинального А50 — медленного сканера отпечатков пальцев под дисплеем. Впрочем, минусы также есть. Самый весомый — пластиковый корпус.

Зато девайс оснащается большим экраном на 6,5 дюймов (матрица AMOLED), камерой с четырьмя модулями (48 Мп + 15 Мп + 5 Мп + 5 Мп), батарейкой объемом в 4000 мАч и процессором Exynos 9611. В плане производительности устройство звезд с неба, конечно, не хватает — но для бытовых задач запаса пока достаточно.

Полный обзор Samsung Galaxy A50
Полный обзор Samsung Galaxy A51

Huawei

Откровений у этого производителя также не случилось. Людей в основном интересует топовый P30 Pro, а также два относительно недорогих смартфона — P30 Lite и P Smart 2019.

Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси
На фото Huawei P30 Pro

О первом девайсе мы уже рассказывали несколько раз. Он (как и два других названных выше смартфона) вышел до введения санкций со стороны США, так что проблем с сервисами Google у аппарата нет.

Главная «фишка» девайса — это его основная камера с перископическим модулем, позволяющим снимать с 10-кратным увеличением почти без потери качества. А еще в P30 Pro продвинутый ночной режим съемки, который позволяет устройству даже через год после анонса конкурировать с нынешними флагманами.

Другие характеристики смартфона: процессор Kirin 980, 8/256 ГБ памяти, батарейка на 4200 мАч и экран диагональю в 6,47 дюймов со встроенным в него сканером отпечатков пальцев.

Полный обзор Huawei P30 Pro

Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси
На фото Huawei P30 Lite

P 30 Lite и P Smart 2019 внешне — практически братья-близнецы с физическим сканером отпечатков пальцев на задних панелях. Отличия есть в «железе». Процессором в обоих случаях выступает Kirin 710 — уже далеко не самое мощное решение — а вот объем аккумуляторов соответственно равняется 3340 и 3400 мАч. Плюс P30 Lite поддерживает более быструю зарядку и оснащается увеличенным количеством фотомодулей — три против двух.

Полный обзор Huawei P30 Lite

Xiaomi

Чаще всего пользователи Сети в Беларуси ищут два бестселлера китайской компании — Redmi 8 и Redmi Note 8. Это не удивительно — в понимании многих людей они предлагают хорошее соотношение цены и технических характеристик.

Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси
На фото Redmi Note 8

И действительно: смартфоны работают на процессорах от Qualcomm, оснащаются довольно большими экранами (6,2 и 6,3 дюйма), поддерживают ускоренную зарядку и, что немаловажно, имеют емкие аккумуляторы. В случае с Redmi 8 речь идет о батарее на 5000 мАч, с Redmi Note 8 — 4000 мАч. По камерам выигрывает последний — в модели Note используется набор из четырех фотомодулей.

Полный обзор Redmi 8
Полный обзор Redmi Note 8

Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси
На фото Xiaomi Mi 10 Pro

Довольно неожиданным стало то, что в топ поисковых запросов у нас в стране выбился «свежий» флагман Mi 10, который представили несколько дней назад. Он пока не продается ни в Беларуси, ни в Европе — достать девайс сейчас можно в Китае.

Краткие особенности модели: экран на 6,67 дюймов с AMOLED-матрицей и частотой развертки в 90 Гц, топовый процессор Snapdragon 865, не менее 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, батарейка на 4780 мАч, основная камера на 108 Мп + 12 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а также поддержка 5G-сетей. Довольно впечатляющий набор.

Honor

Среди гаджетов бренда абсолютным лидером по пользовательскому интересу стал Honor 9X. У девайса есть интересная особенность — выезжающая из верхней грани фронтальная камера. Таким образом дисплей удалось уберечь от различных вырезов и дырок под селфи-модуль.

Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси
На фото Honor 20

Впрочем, в остальном в Honor 9X все стандартно. Процессор — Kirin 710, оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ. В актив входит встроенный аккумулятор на 4000 мАч, а также набор из камер на 48 Мп и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев при этом расположен на задней панели корпуса, а не под экраном.

Второй по популярности смартфон — это Honor 20. От того же Huawei P30 по характеристикам он отличается незначительно, но стоит дешевле. В активе устройства процессор Kirin 980, от 6/128 ГБ памяти, камера с несколькими модулями (48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп) и батарейка всего на 3750 мАч.

Полный обзор Honor 20

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые смартфоны выходят едва ли не каждый месяц, но лишь некоторые модели вызывают интерес у потенциальных покупателей. С помощью сервисов веб-аналитики от Google...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Вот чем Apple будет удивлять на грядущей презентации: недорогой iPhone и новые iPad
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика