Узнали, какие смартфоны сейчас чаще всего ищут в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

Новые смартфоны выходят едва ли не каждый месяц, но лишь некоторые модели вызывают интерес у потенциальных покупателей. С помощью сервисов веб-аналитики от Google и «Яндекса» мы решили проверить, какие устройства популярных в Беларуси Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor чаще всего ищут пользователи в нашей стране.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: burst.shopify.com

Samsung

Тройка самых популярных смартфонов компании в Беларуси, судя по запросам пользователей, это Galaxy S10 , Galaxy A50 и Galaxy A51 .



На фото Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 — это один из флагманских смартфонов производителя прошлого года. С момента запуска в продажу устройство успело заметно подешеветь — возможно, именно этим обусловлен повышенный интерес аудитории.

Краткие технические характеристики смартфона: дисплей на 6,1 дюйма с AMOLED-матрицей, экранный сканер отпечатков пальцев, тройная основная камера (16 Мп+ 12 Мп + 12 Мп), а также процессор Exynos 9820, 8/128 ГБ памяти и аккумулятор на 3400 мАч. Важно, что аппарат обновился до последней версии Android 10 и оснащается оболочкой One UI 2.0.



На фото Galaxy A51

Galaxy A50 и A51 — одни из самых продаваемых смартфонов компании на момент написания материала. А50 в прошлом году и вовсе стал одним из самых популярных аппаратов среди всех конкурентов на мировом рынке. Идейно устройства схожи — это решения среднего класса, которые внешне пытаются походить на флагманы.

При этом A51 — это улучшенная версия А50, на которую производитель делает упор в этом году. В нем удалось избавиться от одного из главных недостатков оригинального А50 — медленного сканера отпечатков пальцев под дисплеем. Впрочем, минусы также есть. Самый весомый — пластиковый корпус.

Зато девайс оснащается большим экраном на 6,5 дюймов (матрица AMOLED), камерой с четырьмя модулями (48 Мп + 15 Мп + 5 Мп + 5 Мп), батарейкой объемом в 4000 мАч и процессором Exynos 9611. В плане производительности устройство звезд с неба, конечно, не хватает — но для бытовых задач запаса пока достаточно.

Huawei

Откровений у этого производителя также не случилось. Людей в основном интересует топовый P30 Pro , а также два относительно недорогих смартфона — P30 Lite и P Smart 2019 .



На фото Huawei P30 Pro

О первом девайсе мы уже рассказывали несколько раз. Он (как и два других названных выше смартфона) вышел до введения санкций со стороны США, так что проблем с сервисами Google у аппарата нет.

Главная «фишка» девайса — это его основная камера с перископическим модулем, позволяющим снимать с 10-кратным увеличением почти без потери качества. А еще в P30 Pro продвинутый ночной режим съемки, который позволяет устройству даже через год после анонса конкурировать с нынешними флагманами.

Другие характеристики смартфона: процессор Kirin 980, 8/256 ГБ памяти, батарейка на 4200 мАч и экран диагональю в 6,47 дюймов со встроенным в него сканером отпечатков пальцев.



На фото Huawei P30 Lite

P 30 Lite и P Smart 2019 внешне — практически братья-близнецы с физическим сканером отпечатков пальцев на задних панелях. Отличия есть в «железе». Процессором в обоих случаях выступает Kirin 710 — уже далеко не самое мощное решение — а вот объем аккумуляторов соответственно равняется 3340 и 3400 мАч. Плюс P30 Lite поддерживает более быструю зарядку и оснащается увеличенным количеством фотомодулей — три против двух.

Xiaomi

Чаще всего пользователи Сети в Беларуси ищут два бестселлера китайской компании — Redmi 8 и Redmi Note 8 . Это не удивительно — в понимании многих людей они предлагают хорошее соотношение цены и технических характеристик.



На фото Redmi Note 8

И действительно: смартфоны работают на процессорах от Qualcomm, оснащаются довольно большими экранами (6,2 и 6,3 дюйма), поддерживают ускоренную зарядку и, что немаловажно, имеют емкие аккумуляторы. В случае с Redmi 8 речь идет о батарее на 5000 мАч, с Redmi Note 8 — 4000 мАч. По камерам выигрывает последний — в модели Note используется набор из четырех фотомодулей.



На фото Xiaomi Mi 10 Pro

Довольно неожиданным стало то, что в топ поисковых запросов у нас в стране выбился «свежий» флагман Mi 10, который представили несколько дней назад. Он пока не продается ни в Беларуси, ни в Европе — достать девайс сейчас можно в Китае.

Краткие особенности модели: экран на 6,67 дюймов с AMOLED-матрицей и частотой развертки в 90 Гц, топовый процессор Snapdragon 865, не менее 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, батарейка на 4780 мАч, основная камера на 108 Мп + 12 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а также поддержка 5G-сетей. Довольно впечатляющий набор.

Honor

Среди гаджетов бренда абсолютным лидером по пользовательскому интересу стал Honor 9X . У девайса есть интересная особенность — выезжающая из верхней грани фронтальная камера. Таким образом дисплей удалось уберечь от различных вырезов и дырок под селфи-модуль.



На фото Honor 20

Впрочем, в остальном в Honor 9X все стандартно. Процессор — Kirin 710, оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ. В актив входит встроенный аккумулятор на 4000 мАч, а также набор из камер на 48 Мп и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев при этом расположен на задней панели корпуса, а не под экраном.

Второй по популярности смартфон — это Honor 20 . От того же Huawei P30 по характеристикам он отличается незначительно, но стоит дешевле. В активе устройства процессор Kirin 980, от 6/128 ГБ памяти, камера с несколькими модулями (48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп) и батарейка всего на 3750 мАч.