Вот чем Apple будет удивлять на грядущей презентации: недорогой iPhone и новые iPad

Источник материала: IT.Tut.by

Недавно в Сети появилась информация: 31 марта компания Apple проведет презентацию новых устройств. Официально эта дата еще не подтверждена, но о том, что производитель действительно готовится к анонсу новинок, говорят уже давно. Мы собрали всю доступную о них информацию в один материал.



Фото: Reuters

iPhone 9

Без сомнений, хедлайнером мероприятия станет новый iPhone. Его точное коммерческое название пока неизвестно, но скорее всего, гаджет будет продаваться как iPhone 9 или как iPhone SE 2.

Как это обычно бывает, за месяц до предполагаемого релиза мы уже знаем о смартфоне практически все. Инсайдеры говорят, что он будет выполнен в дизайне нынешнего iPhone 8, габариты также окажутся схожими. Это значит, что диагональ IPS-дисплея составит 4,7 дюйма, под ним расположится физическая клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев — настоящая классика, никакого Face ID.



Предполагаемый iPhone 9. Фото: @OnLeaks

Также известно, что iPhone 9 оснастят последним на данный момент процессором компании — Apple A13 Bionic. Такой же чип используется в нынешних iPhone 11 и iPhone 11 Pro. А вот оперативной памяти окажется всего 3 ГБ. Впрочем, и этого объема может оказаться достаточно.

Объем встроенного аккумулятора традиционно не сообщается. Зато известно, что основная камера окажется одинарной.

По неподтвержденной информации, несмотря на ситуацию с распространяющимся коронавирусом, продажи iPhone 9 начнутся уже третьего апреля. Ориентировочная цена стартовой конфигурации в США — 399 долларов.

Новые iPad Pro

Следующими гаджетами, которые могут показать на презентации, — это обновленные версии iPad Pro. Скорее всего, общий дизайн планшетов не изменится по сравнению с моделями 2018 года — это все так же будут практически безрамочные устройства с интегрированной системой распознавания лиц Face ID.



Предполагаемый iPad Pro (2020). Фото: @OnLeaks

Диагонали дисплеев тоже не изменятся и, соответственно, составят 11 и 12,9 дюйма. Есть мнение, что 12,9-дюймовая модель получит новую матрицу, выполненную по технологии mini-LED. Но, скорее всего, этого не случится. Во всяком случае, внедрение экранов такого типа не ожидается как минимум до конца года.

Зато обновленные iPad Pro наверняка получат свежее «железо» и, вполне вероятно, станут самыми производительными мобильными устройствами на рынке. Этого получится добиться, если процессором для планшетов станет еще не анонсированный Apple A13X Bionic — усовершенствованный A13, о котором говорилось выше.

Самым видимым нововведением окажется строенная основная камера, прямо как в iPhone 11 Pro. Возможно, в ее актив войдет и ToF-модуль, более точный измеряющий глубину объектов в кадре. Все это, по словам обозревателей известного ресурса 9to5mac, позволит планшетам лучше работать в приложениях дополненной реальности.

О цене аппаратов пока не сообщается. Нынешний iPad Pro (2018) на 12,9 дюйма в США продается от 999 долларов. Вряд ли цена новинки будет ниже этой отметки.

AirTag

Источники сообщают о скором появлении устройства Apple TAG (возможное коммерческое название — Apple AirTag). С его помощью, прикрепив девайс к другим вещам, получится отслеживать их местоположение в фирменном приложении «Локатор».

Причем точность определения местоположения будет высокой благодаря интеграции технологии Ultra Wideband. За счет использования последней локатор научится понимать свое местоположение, передавая владельцу геолокационные данные с точностью до нескольких сантиметров через iPhone проходящих мимо пользователей (если владельцы смартфонов, конечно, дадут на это разрешение).

Чего еще ждать



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Аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что на мартовской пресс-конференции Apple также представит новый 13-дюймовый MacBook Pro с клавиатурой, как у 16-дюймовой модели. Проще говоря, от механизма-бабочки откажутся. Кроме того, новый лэптоп станет первым в линейке Apple, работающим на десятом поколении процессором Intel. Вероятно, производитель позволит установить в лэптоп до 32 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ постоянного хранилища на SSD-накопителе.

А еще от Apple ждут полноразмерные наушники с функцией активного шумоподавления. Но есть предположение, что они выйдут в продажу под брендом Beats. А еще почти наверняка сразу же после презентации станет доступна новая версия мобильных операционных систем — соответственно iOS 13.4 и iPadOS 13.4.

Ниже — цены популярных у нас сегодня iPhone: