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Атака клонов. «Дракон в коробке» или самый крупнокалиберный «Маузер»

26.02.2020 10:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Этот пистолет похож на классический «Маузер» С-96 на стероидах. Он сделан в Китае, причем, в отличие от большинства китайских копий европейского оружия, на отлично. 42.TUT.BY рассказывает историю, пожалуй, самого интересного клона легендарного пистолета.

Атака клонов. «Дракон в коробке» или самый крупнокалиберный «Маузер»
Источник: armoury-online.ru

С самозарядным пистолетом Маузера С-96 китайцы познакомились на рубеже веков, причем знакомство получилось не самым приятным: это оружие привезли в Китай солдаты европейских армий, приехавшие подавлять восстание ихэтуаней в 1900 году. Китайские повстанцы, рассчитывавшие на магию и искусство рукопашного боя (за что их и прозвали «боксерами») хладнокровно расстреливались немцами, американцами и русскими из современного нарезного оружия, в том числе и из «маузеров».

Китай, превращенный в полуколонию иностранцами, переживал один из худших периодов своей истории. Но вот оружие некоторые жители оценили, что неудивительно. По сравнению с винтовками и карабинами С-96 мог считаться просто эталоном компактности.

Кроме того, пистолет был самозарядным — то есть, обеспечивал высокий темп стрельбы. И, наконец, длинный ствол и довольно мощный патрон позволяли вести эффективный огонь на 100 и более метров, особенно если примкнуть к оружию кобуру-приклад.

Хотя прицельные приспособления «маузера» были размечены до 1000 метров, но это, скажем прямо, преувеличение: на такую дальность попасть было невозможно.

Зачем был нужен пистолет, и при чем здесь «эра милитаристов»

Атака клонов. «Дракон в коробке» или самый крупнокалиберный «Маузер»
Синьхайская революция в Шанхае. Фото: wikimedia.org

Тем не менее, мощный пистолет стал в Китае желанным приобретением. Угасавшую династию Цинь, которая поставила страну на грань гибели, сменила Синьхайская революция — на карте появилась Синьхайская республика под управлением президента Юань Шикая.

Однако бесконечные репрессии, неспособность решать насущные проблемы государства и мания преследования обратили все партии против самопровозглашенного правителя, вынудив Юань Шикая отказаться от титула. В итоге вчерашний революционер и народный вождь бесславно умер, оставив страну в хаосе и безвластии. После этого любой высокопоставленный военный, используя верные ему войска, мог стать новым императором: в Китае начиналась «эра милитаристов».

Одним из этих «милитаристов» был Янь Сишань, правитель провинции Шаньси с 1911 года. Ему было всего 28 лет — очень юный возраст для политика — но молодой военачальник понимал, какие шаги следует предпринять. Например, что ему потребуется много оружия для удержания власти.

Не надеясь на поставки из-за рубежа, Сишань уже в 1912 году организовал строительство собственного арсенала — и вскоре провинция стала производить свое вооружение. Так как в первой воловине 20 века авторитетом в оружии для Китая считалась Германия, в арсенале Сишаня наладили выпуск копий немецкого оружия — винтовок «Маузер 98» и 105-миллиметровых гаубиц. Причем излишки продукции даже стали продавать в другие провинции.

«Маузер» 45 калибра

Большие доходы от продажи оружия и другой продукции позволили Сишаню собрать превосходную личную армию. Так, порядок в провинции поддерживали мобильные бригады на бронепоездах — они оперативно прибывали в район, где намечался бунт или беспорядки.

Вооружать элитные части винтовками «маузер» и гаубицами Сишань не спешил: оружие подходило плохо. Экипажи бронепоездов оснащались куда более дорогим оружием: пистолетами-пулеметами Томпсона под патрон 45 калибра и маузерами — уже упомянутыми пистолетами С-96.

И то, и другое стоило очень дорого, особенно «томми-ганы», так что губернатор решил наладить производство на месте, и даже преуспел в этом. Но здесь была проблема. Даже если производить «Томпсоны» в Шаньси, они все равно остаются оружием под патрон .45 (то есть 11,43×23 мм). А «Маузеры» — под 7,63×25 мм. Боеприпасы не взаимозаменяемые, а наладить поставки сразу двух патронов непросто.

Китайские оружейники попытались разработать «томми-ганы» под патрон 7,63×25 мм, но не преуспели. Так что Сишань приказал попробовать другой вариант и разработать «маузер» С-96 45 калибра. Работы над новым пистолетом начались в 1926 году и через пару лет завершились успехом.

Кадр из видео <a data-cke-saved-href="https://youtu.be/2DDc0hXk0ws" target="_blank" href="https://youtu.be/2DDc0hXk0ws">Shansei .45ACP Broomhandle</a> / YouTube
Кадр из видео Shansei .45ACP Broomhandle / YouTube

Новый пистолет назвали «Тип 17», так как с начала Синьхайской революции прошло 17 лет. От обычного С-96 он отличался чрезвычайно толстым стволом (разница калибров «мэнстоппера» .45 и обычной маузеровской пули бросалась в глаза) и выступающим за спусковую скобу магазином.

Клеймо, выбитое на пистолете, гласило «18-й год республики, сделано в Шаньси», а сам «тип 17» прозвали «Дракон в коробке». Оружие имело небольшую отдачу, было надежным и мощным. Несмотря на то, что крупнокалиберный патрон не предназначался для стрельбы на дальние расстояния, «тип 17» отлично бил на дальность до 100 метров.

Пистолеты типа «Дракон в коробке» производились в Шаньси тысячами на протяжении более чем десятилетия. Выпуск прекратился только в 1937 году: Япония начала против Китая войну и Тайюань (центр провинции Шаньси) был захвачен. Собственные «маузеры» японцам не понадобились, и арсенал переориентировали на другие образцы.

Однако спустя годы, под занавес холодной войны, интерес к «дракону в коробке» появился вновь: оружие стало отличной находкой для коллекционеров в США. Ценители отдавали за «толстый маузер» тысячи долларов. Китайцы быстро сориентировались, и госкорпорация Norinco, производящая многие образцы современного оружия, начала выпускать подделки под «дракона в коробке». Эти стволы отличались куда худшим качеством изготовления и номерами (от 1800 до 2400, тогда как оригиналы обычно имели номера до 950).

Несмотря на то, что музейной редкостью «Тип 17» не является, заполучить его в свою коллекцию считается большой удачей — это довольно удачный пистолет. Ну и, конечно, это просто красиво.

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Этот пистолет похож на классический «Маузер» С-96 на стероидах. Он сделан в Китае, причем, в отличие от большинства китайских копий европейского оружия,...
 
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