Ноутбуки HP: обзор цен, отзывов, характеристик

Источник материала: IT.Tut.by

Ноутбуки бренда HP (Hewlett-Packard) в Беларуси популярны благодаря проверенной репутации производителя, современному дизайну, возможностям установки «тяжелых» игр, графических редакторов. Модельный ряд бренда насчитывает несколько десятков ноутбуков.

Популярные линейки ноутбуков HP:

HP — самая распространенная недорогая линейка ноутбуков, предназначенных для широкого круга пользователей. Отличаются хорошей производительностью и достаточно мощной памятью.

HP Pavilion — серия ноутбуков для дома. В линейке есть как компактные модели, так и модели с экранами 18 дюймов.

HP Envy — серия, которая обеспечивают высокую производительность и комфортное использование ноутбука.

НР Envy 360 -линейка трансформеров в НР с оптимизацией под рукописный ввод.

HP EliteBook — серия ноутбуков для профессионалов с высокой функциональностью и стильным дизайном.

HP Probook 600 — линейка классических ноутбуков для работы.

Обзор Ноутбуков HP, которые популярны среди пользователей на площадке KUPI.TUT.BY

HP 250 G7

Первая по популярности модель в этом сезоне среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY.

- тип памяти — DDR4;

- широкоформатный экран с диагональю 15.6" и антибликовым покрытием;

- слоты расширения/карты памяти — SDHC;

- время работы — 12.5 ч, тип аккумулятора — Li-Ion;

- есть колонки, микрофон.

Больше характеристик HP 250 G7

В белорусских интернет-магазинах цена на HP 250 G7 в базовой комплектации начинается от 914 рублей.

HP EliteBook 850 G6

Модель EliteBook 850 G6 установилась на втором месте по популярности в каталоге ноутбуков HP .

- четырехъядерный процессор с ядром Whiskey Lake;

- тип памяти — DDR4;

- частота памяти — 2400 МГц;

- матовый экран с диагональю 15.6";

- видеокарта — Intel UHD Graphics 620;

- время работы — 15 ч, тип аккумулятора — Li-Ion;

- присутствует сканер отпечатков пальцев.

Больше характеристик EliteBook 850 G6

Купить EliteBook 850 G6 в белорусских интернет-магазинах можно от 2908 рублей.

HP ProBook x360 440 G1

Модель ProBook x360 440 G1 можно считать гибким универсалом на каждый день. Ноутбук-трансформер для профессионалов и сотрудников небольших компаний.

- тип ноутбука — трансформер;

- тип памяти — DDR4;

- диагональ экрана — 14";

- сенсорный экран;

- конфигурация накопителей — SSD, интерфейс жесткого диска — M.2;

- время работы — 13 часов.

Больше характеристик ProBook x360 440 G1

Купить HP ProBook x360 440 G1 в белорусских интернет-магазинах можно по цене от 1804 рублей.

Больше моделей размещены в каталоге ноутбуков HP на площадке KUPI.TUT.BY. Ценовые предложения интернет-магазинов, а также подробные характеристики моделей, отзывы покупателей и других популярных производителей ( Lenovo , ASUS , DELL , Apple ) собраны в каталоге ноутбуков на KUPI.TUT.BY .