ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ноутбуки HP: обзор цен, отзывов, характеристик

26.02.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Ноутбуки бренда HP (Hewlett-Packard) в Беларуси популярны благодаря проверенной репутации производителя, современному дизайну, возможностям установки «тяжелых» игр, графических редакторов. Модельный ряд бренда насчитывает несколько десятков ноутбуков.

Популярные линейки ноутбуков HP:

  • HP — самая распространенная недорогая линейка ноутбуков, предназначенных для широкого круга пользователей. Отличаются хорошей производительностью и достаточно мощной памятью.
  • HP Pavilion — серия ноутбуков для дома. В линейке есть как компактные модели, так и модели с экранами 18 дюймов.
  • HP Envy — серия, которая обеспечивают высокую производительность и комфортное использование ноутбука.
  • НР Envy 360 -линейка трансформеров в НР с оптимизацией под рукописный ввод.
  • HP EliteBook — серия ноутбуков для профессионалов с высокой функциональностью и стильным дизайном.
  • HP Probook 600 — линейка классических ноутбуков для работы.

Обзор Ноутбуков HP, которые популярны среди пользователей на площадке KUPI.TUT.BY

HP 250 G7

Первая по популярности модель в этом сезоне среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY.

- тип памяти — DDR4;
- широкоформатный экран с диагональю 15.6" и антибликовым покрытием;
- слоты расширения/карты памяти — SDHC;
- время работы — 12.5 ч, тип аккумулятора — Li-Ion;
- есть колонки, микрофон.

Больше характеристик HP 250 G7

В белорусских интернет-магазинах цена на HP 250 G7 в базовой комплектации начинается от 914 рублей.

HP EliteBook 850 G6

Модель EliteBook 850 G6 установилась на втором месте по популярности в каталоге ноутбуков HP.

- четырехъядерный процессор с ядром Whiskey Lake;
- тип памяти — DDR4;
- частота памяти — 2400 МГц;
- матовый экран с диагональю 15.6";
- видеокарта — Intel UHD Graphics 620;
- время работы — 15 ч, тип аккумулятора — Li-Ion;
- присутствует сканер отпечатков пальцев.

Больше характеристик EliteBook 850 G6

Купить EliteBook 850 G6 в белорусских интернет-магазинах можно от 2908 рублей.

HP ProBook x360 440 G1

Модель ProBook x360 440 G1 можно считать гибким универсалом на каждый день. Ноутбук-трансформер для профессионалов и сотрудников небольших компаний.

- тип ноутбука — трансформер;
- тип памяти — DDR4;
- диагональ экрана — 14";
- сенсорный экран;
- конфигурация накопителей — SSD, интерфейс жесткого диска — M.2;
- время работы — 13 часов.

Больше характеристик ProBook x360 440 G1

Купить HP ProBook x360 440 G1 в белорусских интернет-магазинах можно по цене от 1804 рублей.

Больше моделей размещены в каталоге ноутбуков HP на площадке KUPI.TUT.BY. Ценовые предложения интернет-магазинов, а также подробные характеристики моделей, отзывы покупателей и других популярных производителей (Lenovo, ASUS, DELL, Apple) собраны в каталоге ноутбуков на KUPI.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярные линейки ноутбуков HP:
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В США назвали преимущества «странного» российского патрона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика