Ноутбуки HP: обзор цен, отзывов, характеристик

Ноутбуки бренда HP (Hewlett-Packard) в Беларуси популярны благодаря проверенной репутации производителя, современному дизайну, возможностям установки «тяжелых» игр, графических редакторов. Модельный ряд бренда насчитывает несколько десятков ноутбуков.
Популярные линейки ноутбуков HP:
HP — самая распространенная недорогая линейка ноутбуков, предназначенных для широкого круга пользователей. Отличаются хорошей производительностью и достаточно мощной памятью.
HP Pavilion — серия ноутбуков для дома. В линейке есть как компактные модели, так и модели с экранами 18 дюймов.
HP Envy — серия, которая обеспечивают высокую производительность и комфортное использование ноутбука.
НР Envy 360 -линейка трансформеров в НР с оптимизацией под рукописный ввод.
HP EliteBook — серия ноутбуков для профессионалов с высокой функциональностью и стильным дизайном.
HP Probook 600 — линейка классических ноутбуков для работы.
Обзор НоутбуковHP, которые популярны среди пользователей на площадке KUPI.TUT.BY
HP 250 G7
Первая по популярности модель в этом сезоне среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY.
- тип памяти — DDR4;
- широкоформатный экран с диагональю 15.6" и антибликовым покрытием;
- слоты расширения/карты памяти — SDHC;
- время работы — 12.5 ч, тип аккумулятора — Li-Ion;
- есть колонки, микрофон.
Больше моделей размещены в каталоге ноутбуков HP на площадке KUPI.TUT.BY. Ценовые предложения интернет-магазинов, а также подробные характеристики моделей, отзывы покупателей и других популярных производителей (Lenovo, ASUS, DELL, Apple) собраны в каталоге ноутбуков на KUPI.TUT.BY.