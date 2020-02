Пользователи TikTok высмеяли однотипные сюжеты сериалов. Кажется, это новый флешмоб

Источник материала: IT.Tut.by

В TikTok начался очередной флешмоб: пользователи высмеивают однотипные сценарии сериалов и фанфиков, предлагая свои варианты в таком же стиле. Выглядит все ужасно комично и гипертрофированно, но с долей правды. Первой тренд заметила « Афиша Daily ».



Скриншоты из TikTok

В чем суть?

Пользователи «снимают» свою версию стереотипных сценариев в ускоренном режиме: сюжет всего сериала они пересказывают буквально в 10−20 кадрах. Обычно это что-то классическое вроде типичной истории любви, превращения несчастной бедной девушки в счастливую и богатую и все такое. Именно из-за нарочитой «шаблонности» все и выглядит смешно.

В качестве звукового сопровождения обязательно взять песню All I want Оливии Родриго из сериала High School Musical: The Musical: The Series. Но не оригинал, а режущую ухо перепевку — если уж пародировать, так все сразу.

В общем, смотрите сами.

Наш фаворит — стеб над типичным российским сериалом

Схема для создания корейской дорамы

Если вы давно хотели написать свои «50 оттенков серого», но не знали как

Это просто классическое кино об американской школе

Вишенка на торте: невероятные сюжеты фанфиков по One Direction