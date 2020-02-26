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Пользователи TikTok высмеяли однотипные сюжеты сериалов. Кажется, это новый флешмоб

26.02.2020 13:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В TikTok начался очередной флешмоб: пользователи высмеивают однотипные сценарии сериалов и фанфиков, предлагая свои варианты в таком же стиле. Выглядит все ужасно комично и гипертрофированно, но с долей правды. Первой тренд заметила «Афиша Daily».

Пользователи TikTok высмеяли однотипные сюжеты сериалов. Кажется, это новый флешмоб
Скриншоты из TikTok

В чем суть?

Пользователи «снимают» свою версию стереотипных сценариев в ускоренном режиме: сюжет всего сериала они пересказывают буквально в 10−20 кадрах. Обычно это что-то классическое вроде типичной истории любви, превращения несчастной бедной девушки в счастливую и богатую и все такое. Именно из-за нарочитой «шаблонности» все и выглядит смешно.

В качестве звукового сопровождения обязательно взять песню All I want Оливии Родриго из сериала High School Musical: The Musical: The Series. Но не оригинал, а режущую ухо перепевку — если уж пародировать, так все сразу.

В общем, смотрите сами.

Наш фаворит — стеб над типичным российским сериалом

Схема для создания корейской дорамы

@pkmary

дорамы би лайк:

♬ original sound — ceyanna. heineken

Если вы давно хотели написать свои «50 оттенков серого», но не знали как

@krstnhk

вдохновилась трендом)) #переписка #рекомендации #хочуврек #рек #хочувтоп #хочуврекомендации #топ #хочуврекомендации

♬ original sound — ceyanna. heineken

Это просто классическое кино об американской школе

@stinablke

фанфики би лайк: #переписка #fyp #foryou #foryopage #рек #рекомендации

♬ original sound — ceyanna. heineken

Вишенка на торте: невероятные сюжеты фанфиков по One Direction

@na.koskina

сьюшки как отдельный вид искусства #переписка #рек #рекомендации #фанфик // inst: na. koskina

♬ original sound — ceyanna. heineken
@whyerikacry

#переписка начало любого фанфика :

♬ original sound — ceyanna. heineken

 
 
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В TikTok начался очередной флешмоб: пользователи высмеивают однотипные сценарии сериалов и фанфиков, предлагая свои варианты в таком же стиле. Выглядит все ужасно...
 
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