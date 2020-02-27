ТОП 5 смарт-часов Garmin

Источник материала: IT.Tut.by

Каталог рынка электроники регулярно пополняется новыми моделями умных часов. Для спортсменов разрабатывают специальные наручные устройства, которые позволяют отслеживать физическую активность и выводить наиболее точные данные. Одной из популярных линеек спортивных умных часов являются модели Garmin .

Смарт-часы Garmin, которые популярны среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY

Garmin Forerunner 45

Garmin Forerunner 45 совместимы с устройствами на ОС Windows, iOS, Android, OS X. Качественно проработанный дизайн устройства и технологичность позволили часам занять одну из лидирующих позиций в списке популярных часов для спортсменов.

Пользователи в отзывах отмечают удобство использования часов во время тренировок. Из недостатков стоит отметить отсутствие функции NFC.

Garmin Fenix 6X Pro

Корпус Garmin Fenix 6X Pro выполнен из стали, ремешок — из силикона. Во время использования часов можно не бояться повредить устройство при физическом столкновении. Наручный девайс совместим с устройствами на ОС Android и iOS.

Параметры Garmin Fenix 6X Pro : Класс водонепроницаемости WR100 — с часами можно не только принимать душ и плавать, но и нырять.

Часы оснащены динамиком, что позволяет воспроизводить аудио.

Функция NFC — устройством можно оплачивать покупки. Для этого достаточно синхронизировать карту с системой девайса и прикладывать устройство к терминалу.

Большая емкость аккумулятора позволяет использовать часы в течение 80 дней. Длительность работы также зависит от выбранного режима. При использовании устройства в качестве смарт-часов заряд держится на протяжении 21 дня.

Пользователи отмечают многофункциональность часов, которая позволяет настраивать систему по себя. Одно из удобств заключается в использовании навигации с помощью вывода карты на экран.

Garmin Vivoactive 3

Garmin Vivoactive 3 — бюджетная модель умных спортивных часов, которая пользуется большой популярностью среди пользователей. Качественный дисплей позволяет пользоваться устройством даже в солнечные дни. Часы подключаются к устройствам на ОС Windows, iOS, Android, OS X.

Параметры Garmin Vivoactive 3 : Корпус выполнен из нержавеющей стали, ремешок из силикона.

Противоударное стекло позволяет не беспокоиться о царапинах.

Функционал часов позволяет круглосуточно отслеживать пульс пользователя. Также в системе добавлено множество режимов тренировок.

На уведомления и звонки можно отвечать прямо с дисплея устройства.

Функция NFC позволяет оплачивать покупки с помощью часов.

В отзывах покупатели отмечают функционал модели, который не только выводит данные о физической активности, но и, например, дает советы для улучшения сна. Недостаток — емкость батареи, которой хватает на 7 дней при активном использовании.

Garmin Venu

Garmin Venu — многофункциональная модель, одно из достоинств которой заключается во встроенной памяти. На устройстве можно хранить до 500 песен. Звук выводится через Bluetooth на другие устройства. Часы можно синхронизировать с ОС Windows, iOS, Android.

Параметры Garmin Venu : Класс водонепроницаемости — WR50. С часами можно плавать и принимать душ, однако от ныряний стоит воздержаться.

Экран AMOLED. Управлять устройством можно с помощью сенсора, уровень подсветки дисплея регулируется.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, ремешок из силикона.

Функция NFC для бесконтактной оплаты.

Из недостатков стоит отметить емкость батареи и работу системы, которая иногда неточно отслеживает шаги и пульс.

Garmin Vivomove HR Sport

Garmin Vivomove HR Sport — одна из бюджетных моделей, которую полюбили пользователи. Среди преимуществ стоит отметить классический дизайн и легкость устройства. Часы синхронизируются с ОС Windows Phone, Windows, iOS, Android, OS X.

Параметры Garmin Vivomove HR Sport : Класс водонепроницаемости — WR50 (душ, плавание без ныряния).

OLED экран, сенсорный, с подсветкой.

Дополнительный мониторинг сна, калорий, физической активности.

Есть возможность наблюдения за уровнем стресса.

Датчики: акселерометр, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса

Функционал устройства обладает всеми необходимыми опциями как для тренировок, так и для обычного пользования в режиме смарт часов.

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