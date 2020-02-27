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ТОП 5 смарт-часов Garmin

27.02.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Каталог рынка электроники регулярно пополняется новыми моделями умных часов. Для спортсменов разрабатывают специальные наручные устройства, которые позволяют отслеживать физическую активность и выводить наиболее точные данные. Одной из популярных линеек спортивных умных часов являются модели Garmin.

Смарт-часы Garmin, которые популярны среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY

Garmin Forerunner 45

Garmin Forerunner 45 совместимы с устройствами на ОС Windows, iOS, Android, OS X. Качественно проработанный дизайн устройства и технологичность позволили часам занять одну из лидирующих позиций в списке популярных часов для спортсменов.

Пользователи в отзывах отмечают удобство использования часов во время тренировок. Из недостатков стоит отметить отсутствие функции NFC.

Garmin Fenix 6X Pro

Корпус Garmin Fenix 6X Pro выполнен из стали, ремешок — из силикона. Во время использования часов можно не бояться повредить устройство при физическом столкновении. Наручный девайс совместим с устройствами на ОС Android и iOS.

Параметры Garmin Fenix 6X Pro:

  • Класс водонепроницаемости WR100 — с часами можно не только принимать душ и плавать, но и нырять.
  • Часы оснащены динамиком, что позволяет воспроизводить аудио.
  • Функция NFC — устройством можно оплачивать покупки. Для этого достаточно синхронизировать карту с системой девайса и прикладывать устройство к терминалу.
  • Большая емкость аккумулятора позволяет использовать часы в течение 80 дней. Длительность работы также зависит от выбранного режима. При использовании устройства в качестве смарт-часов заряд держится на протяжении 21 дня.

Пользователи отмечают многофункциональность часов, которая позволяет настраивать систему по себя. Одно из удобств заключается в использовании навигации с помощью вывода карты на экран.

Garmin Vivoactive 3

Garmin Vivoactive 3 — бюджетная модель умных спортивных часов, которая пользуется большой популярностью среди пользователей. Качественный дисплей позволяет пользоваться устройством даже в солнечные дни. Часы подключаются к устройствам на ОС Windows, iOS, Android, OS X.

Параметры Garmin Vivoactive 3:

  • Корпус выполнен из нержавеющей стали, ремешок из силикона.
  • Противоударное стекло позволяет не беспокоиться о царапинах.
  • Функционал часов позволяет круглосуточно отслеживать пульс пользователя. Также в системе добавлено множество режимов тренировок.
  • На уведомления и звонки можно отвечать прямо с дисплея устройства.
  • Функция NFC позволяет оплачивать покупки с помощью часов.

В отзывах покупатели отмечают функционал модели, который не только выводит данные о физической активности, но и, например, дает советы для улучшения сна. Недостаток — емкость батареи, которой хватает на 7 дней при активном использовании.

Garmin Venu

Garmin Venu — многофункциональная модель, одно из достоинств которой заключается во встроенной памяти. На устройстве можно хранить до 500 песен. Звук выводится через Bluetooth на другие устройства. Часы можно синхронизировать с ОС Windows, iOS, Android.

Параметры Garmin Venu:

  • Класс водонепроницаемости — WR50. С часами можно плавать и принимать душ, однако от ныряний стоит воздержаться.
  • Экран AMOLED. Управлять устройством можно с помощью сенсора, уровень подсветки дисплея регулируется.
  • Корпус выполнен из нержавеющей стали, ремешок из силикона.
  • Функция NFC для бесконтактной оплаты.

Из недостатков стоит отметить емкость батареи и работу системы, которая иногда неточно отслеживает шаги и пульс.

Garmin Vivomove HR Sport

Garmin Vivomove HR Sport — одна из бюджетных моделей, которую полюбили пользователи. Среди преимуществ стоит отметить классический дизайн и легкость устройства. Часы синхронизируются с ОС Windows Phone, Windows, iOS, Android, OS X.

Параметры Garmin Vivomove HR Sport:

  • Класс водонепроницаемости — WR50 (душ, плавание без ныряния).
  • OLED экран, сенсорный, с подсветкой.
  • Дополнительный мониторинг сна, калорий, физической активности.
  • Есть возможность наблюдения за уровнем стресса.
  • Датчики: акселерометр, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса

Функционал устройства обладает всеми необходимыми опциями как для тренировок, так и для обычного пользования в режиме смарт часов.

Посмотреть больше моделей разных производителей можно в каталоге смарт-часов на площадке KUPI.TUT.BY. Также на площадке размещены технические характеристики устройств, ценами от белорусских интернет-магазинов и отзывы пользователей.

 
 
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