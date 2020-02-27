Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету. Ее радиус в 2,6 раза больше, чем у Земли

Источник материала: IT.Tut.by

Астрономы обнаружили, что экзопланета, более чем в два раза превышающая размер Земли, потенциально пригодна для обитания. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Кембриджский университет и журнал The Astrophysical Journal Letters.



Художественное представление экзопланеты K2−18b. Изображение: Amanda Smith

Команда из Кембриджского университета изучила данные массы, радиуса и атмосферы экзопланеты K2−18b и определила, что на планете может быть жидкая вода, а температура и состав атмосферы, обогащенной водородом, создают пригодные для обитания жизни условия.

Эта экзопланета с радиусом в 2,6 раза больше, и с массой в 8,6 раз больше, чем у Земли, расположена в 124 световых годах. Она вращается вокруг своей звезды в зоне обитаемости. Осенью 2019 года планета широко освещалась в научных СМИ, так как две разные группы ученых сообщили об обнаружении водяного пара в атмосфере, обогащенной водородом. Но, тем не менее, подробности были неизвестны.

Учитывая размер K2−18b, было высказано предположение, что экзопланета будет скорее похожа на уменьшенную версию Нептуна, чем на большую версию Земли. Ожидалось, что под толстой водородной атмосферной оболочкой «мини-Нептуна» будет находиться слой воды под высоким давлением, а также ядро, состоящее из камня и железа. Если водородная оболочка окажется очень толстой, температура и давление на поверхности слоя воды будут слишком велики, чтобы в нем поддерживалась жизнь.

Теперь же команда исследователей показали на основании расчетов, что несмотря на размер K2−18b, водородная оболочка планеты не обязательно должна быть очень толстой, и водный слой может иметь подходящие условия для поддержания жизни.

Кроме того, выяснилось, что атмосфера богата водородом и содержит значительное количество водяного пара. Вместе с тем уровни других химических веществ, таких как метан и аммиак, ниже, чем ожидалось для такой атмосферы. Однако ученые не уверены, что этот факт можно однозначно связывать с биологическими процессами на планете.

Согласно данным моделирования, атмосфера составляет не более 6 процентов от общей массы планеты, а может, даже и меньше. Минимальное содержание водорода в ней может опускаться до одной миллионной доли процента, что аналогично содержанию в атмосфере Земли. И ряд сценариев утверждает, что температура и давление на поверхности водного океана, покрывающего K2−18b, также могут быть похожи на условия в земных океанах.

Это исследование открывает для астрономов новые возможности поиска потенциально обитаемых миров среди большой группы экзопланет, значительно больших по размеру, чем Земля, но меньших, чем Нептун.

Авторы надеются, что атмосферные параметры, полученные ими в данном исследовании, будут уточнены в будущем, в частности, при помощи космического телескопа Джеймса Вебба, который должен быть запущен в 2021 году.