Военные США начали испытания вакцины против коронавируса

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Медицинский персонал армии США приступил к испытаниям только что разработанной вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает defenseworld.net.



Изображение: The Native Antigen Company

О тестировании военные рассказали в ходе брифинга для прессы, прошедшего в Пентагоне. Он был полностью посвящен созданию вакцины против смертельного вируса, которым заразились 98 400 человек в 85 странах, и который унес уже 3350 жизней (по данным defenseworld).

По словам директора управления по инфекционным заболеваниям Исследовательского института армии доктора Кайвона Моджаррада, первый этап тестирования предполагает испытания на мышах с целью выявления их реакции на вакцину и проверки, безопасна ли она.

В начале недели исследовательская группа Народно-освободительной армии Китая также сообщила, что достигла прорыва в разработке вакцины против коронавируса, а также биологического препарата против него. Считается, что это позволит и лечить уже заболевших, и проводить профилактику в местах, где ожидается появление вируса.

Моджаррад уточнил, что точные сроки тестирования вакцины на людях пока неизвестны, однако на следующем этапе ее будут испытывать уже на приматах.

Вакцину в США разрабатывают совместно институты здравоохранения, центры по контролю и профилактике заболеваний, исследовательские центры в промышленности и научных кругах, заявил бригадный генерал Майко Тэлли, командующий медицинским армейским командованием по научным исследованиям. Работа в кооперации нужна, чтобы избежать дублирования, когда различные ведомства делают одну и ту же работу, сказал доктор Нельсон Майкл, директор Центра исследований инфекционных заболеваний в Исследовательском институте Уолтера Рида.