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Китайцы показали нового «убийцу» флагманов корейской Samsung
06.03.2020 14:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Китайская компания Oppo представила новый флагманский смартфон под названием Find X2 Pro. Журналисты известного ресурса engadget уже успели
Девайс оснащается экраном на 6,7 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением 3168 на 1440 пикселей (513 ppi). При этом частота развертки дисплея составляет 120 Гц. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 865. Оперативной памяти — 12 ГБ (LPDDR 5), постоянной — 512 ГБ (UFS 3.0). Аккумулятор — на 4260 мАч, есть быстрая зарядка на 65 Вт.
Основная камера устройства тройная, на 48 Мп + 48 Мп + 13 Мп. В активе возможность снимать с 10-кратным гибридным зумом и 60-кратным цифровым. В рейтинге DxOMark — ресурса по сравнению фотографий со смартфонов — девайс разделил первое место с Xiaomi Mi 10 Pro с результатом в 124 балла. Фронтальная камера устройства — на 32 Мп. Она размещена в вырезе в форме буквы «О» в левой верхней части панели.
В Европе Oppo Find X2 Pro будет продаваться за 1199 евро. Старт продаж — начало мая.
Ниже — цены других смартфонов Oppo:
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Китайская компания Oppo представила новый флагманский смартфон под названием Find X2 Pro. Журналисты известного ресурса engadget уже успели окрестить аппарат едва ли...
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