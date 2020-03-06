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Китайцы показали нового «убийцу» флагманов корейской Samsung

06.03.2020 14:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Китайская компания Oppo представила новый флагманский смартфон под названием Find X2 Pro. Журналисты известного ресурса engadget уже успели окрестить аппарат едва ли не главным конкурентом топовому Galaxy S20 Ultra от южнокорейской Samsung.

Китайцы показали нового «убийцу» флагманов корейской Samsung
Фото: engadget

Девайс оснащается экраном на 6,7 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением 3168 на 1440 пикселей (513 ppi). При этом частота развертки дисплея составляет 120 Гц. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 865. Оперативной памяти — 12 ГБ (LPDDR 5), постоянной — 512 ГБ (UFS 3.0). Аккумулятор — на 4260 мАч, есть быстрая зарядка на 65 Вт.

Китайцы показали нового «убийцу» флагманов корейской Samsung
Фото: engadget

Основная камера устройства тройная, на 48 Мп + 48 Мп + 13 Мп. В активе возможность снимать с 10-кратным гибридным зумом и 60-кратным цифровым. В рейтинге DxOMark — ресурса по сравнению фотографий со смартфонов — девайс разделил первое место с Xiaomi Mi 10 Pro с результатом в 124 балла. Фронтальная камера устройства — на 32 Мп. Она размещена в вырезе в форме буквы «О» в левой верхней части панели.

В Европе Oppo Find X2 Pro будет продаваться за 1199 евро. Старт продаж — начало мая.

Ниже — цены других смартфонов Oppo:

 
 
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Китайская компания Oppo представила новый флагманский смартфон под названием Find X2 Pro. Журналисты известного ресурса engadget уже успели окрестить аппарат едва ли...
 
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