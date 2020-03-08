Что нельзя делать с вашим смартфоном

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня прожить без смартфона хотя бы день — непростая задача. Ведь с помощью «умных» устройств мы уже не только общаемся, но и вызываем такси, покупаем билеты в кино, берем деньги в долг, прокладываем маршруты или фотографируем — в общем, быстро делаем все то, на что раньше уходило гораздо больше времени. Однако есть вещи, которые гаджеты просто не переносят. В лучшем случае из-за них смартфоны просто выйдут из строя, в худшем — навредят владельцу.



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Стоит ли сушить смартфон в рисе? Нет!

Наверное, одно из самых распространенных заблуждений касается того, как высушить смартфон после его соприкосновения с жидкостями. И ведь на самом деле: что делать, если на смартфон случайно вылили бокал пива? А если устройство упало в унитаз?

Комментаторы на форумах советуют: положите смартфон в рис — в него впитается вся влага, и с аппаратом через пару часов все будет хорошо. На самом деле это не так. Крошки риса могут попасть в разъемы подключения наушников, питания, микрофоны или отверстия динамиков и забить их. Сушить аппарат феном и уж тем более в микроволновке также не стоит.





Единственный правильный вариант — как можно скорее отнести девайс в сервисный центр. Для удаления влаги специалисты применят специализированные приборы, позволяющие быстро просушить аппарат, например ультразвуковые ванны. Перед этим не забудьте вытащить из него сим-карту.

А брать девайсы в ванную можно? Лучше не стоит

Этот пункт вытекает из предыдущего: большинство гаджетов плохо переносят контакт с водой. Конечно, дорогие флагманские смартфоны, как правило, защищены от попадания внутрь корпуса пыли и влаги (и имеют сертификацию IP). Но и тут все не так просто.



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Несмотря на заявленную в спецификациях подобных смартфонов влагозащиту, в бесплатном восстановлении по гарантии «утопленников» владельцу, скорее всего, откажут. Это, например, оговорено на официальном сайте Apple. Да и в целом повышенная концентрация в помещении тепла и влаги вряд ли положительно скажется даже на защищенном устройстве, не говоря уже о более простых моделях.

Важно! Если вы все-таки не готовы расставаться с привычкой «повтыкать» в смартфон в ванной комнате, ни в коем случае не используйте при этом соединительные кабели и не подключайте к электросети (особенно через удлинители). Это может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода , как, например, было с 32-летним жителем Лондона, который погиб из-за того, что заряжал смартфон, лежа в ванной.

Никаких зарядок, купленных «в переходе»: они могут привести к трагедии

С зарядными устройствами все довольно просто: используйте только оригинальные адаптеры и соединительные кабели либо от самого производителя смартфона, либо от сертифицированных им компаний-партнеров.

Если вкратце: процесс восполнения энергии аккумуляторами смартфонов сегодня, особенно с внедрением «быстрых зарядок», усложнился — повышенные мощности требуют более качественных компонентов. Контроллеры питания устанавливаются не только в смартфонах, но и в зарядных адаптерах — последние регулирует выходную мощность, изменяя напряжение и силу тока на основе информации о состоянии батареи, получаемой от устройства.



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Подзарядка аккумулятора в непредусмотренном режиме (условно с применением собранных на коленке несертифицированных адаптеров) может привести к выходу гаджета из строя, пожару или даже смерти владельца аппарата.

Мы несколько раз рассказывали о подобных случаях, когда молодые люди засыпали рядом с подключенными к электросети девайсами — при скачках напряжения соединительные провода обугливались и владельцы гаджетов получали удар током. Это не значит, что при использовании оригинальных зарядных устройств от подобного получится полностью застраховаться, но риск как минимум ниже. Лучше всего перед сном откладывать подключенный к электросети гаджет подальше — это может сохранить вам жизнь.

А вот оставлять устройство на зарядке на всю ночь в целом можно, хотя и не рекомендуется. Теоретически это может быстрее привести к сокращению ресурса литий-ионного аккумулятора. Но, скорее всего, к моменту, когда батарея смартфона действительно начнет страдать из-за этого, вы уже смените устройство на новое.

Не передавайте смартфон чужим людям. Самое ценное в аппарате — ваши личные данные

Недавно Министерство антимонопольного регулирования рекомендовало белорусам не передавать свои смартфоны другим людям: из-за этого владелец гаджета может потерять деньги.

В том случае разговор шел об услуге v-banking, при подключении которой мобильный оператор предлагает абоненту 100 рублей в качестве беспроцентного кредита. Мошенники просили у прохожих их устройства «позвонить», объясняя, что их телефоны просто разрядились, но на деле подключались к v-banking на смартфоне жертвы и переводили с него деньги на свой счет.



Фото: burst.shopify.com

Самое ценное в смартфоне — ваши личные данные. В своих аппаратах мы сегодня храним не только (или даже не столько) номера друзей, но и намного более важную информацию вроде паролей от соцсетей (иногда и от корпоративных профилей), банковских приложений и почты. Это же касается и ваших фотографий — наверняка у многих существуют снимки, которыми не очень бы хотелось делиться с общественностью, — а также истории поиска в интернет-браузере или, к примеру, истории с вашими перемещениями по городу.

Чтобы не допустить «утечки» этих данных, стоит придерживаться нескольких правил. Например, всегда вовремя устанавливать обновления прошивки. В них, как правило, есть не только новые функции, но и патчи системы безопасности. Подключаться к открытым Wi-Fi-сетям также может быть опасно: при желании их получится использовать для кражи данных. Не стоит пренебрегать и встроенными в смартфон средствами защиты вроде сканера отпечатков пальцев, хотя надежнее сложного численно-буквенного пароля еще ничего не придумали.

Ниже — цена популярных у нас смартфонов: