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9 марта белорусов ждет первое суперлуние в этом году

08.03.2020 18:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

9 марта жители Беларуси смогут наблюдать первое суперлуние из трех в этом году. Об этом пишет ASTROBEL TEAM.

9 марта белорусов ждет первое суперлуние в этом году
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Суперлуние — это редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к Земле. Так как Луна вращается вокруг Земли не по круговой, а по эллиптической орбите, то в некоторых точках своей орбиты Луна оказывается то на максимально близком расстоянии (точка перигея орбиты) от Земли, то на максимально удаленном (точка апогея орбиты). Луна совершает вокруг Земли один оборот за 29,5 суток. Иногда в точке перигея орбиты происходит именно полнолуние, которое называют еще «перигейным полнолунием» или просто суперлунием.

В момент суперлуния Луна кажется немного больше привычных размеров — ее диаметр увеличивается на 15%. Вместе с видимыми размерами увеличивается и яркость лунного диска, которая возрастает на 30%.

Наиболее близко от Земли Луна окажется во втором суперлунии, которое наступит 8 апреля 2020 года. В этот день время прохождения Луной наиболее близкой к Земле точке своей орбиты и время наступления полнолуния (5 часов 35 минут по минскому времени) сократятся до минимального значения для этого года. Видимый размер Луны в этот момент достигнет величины около 30 угловых минут, а яркость составит районе -12m. Последнее в этой тройке суперлуние произойдет 7 мая 2020 года.

 
 
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9 марта жители Беларуси смогут наблюдать первое суперлуние из трех в этом году. Об этом пишет ASTROBEL TEAM.
 
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