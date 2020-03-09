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Глава Apple разрешил сотрудникам работать дома из-за коронавируса
09.03.2020 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Исполнительный директор компании Apple Тим Кук разрешил сотрудникам работать из дома из-за распространяющегося коронавируса. Об этом
По словам главы компании, сотрудники, чьи задачи позволяют не находиться в офисах, с 9 по 13 марта могут работать удаленно. Это правило распространяется на сотрудников в тех регионах, в которых ситуация сложнее всего. В частности, в Санта-Кларе и Элк-Грове (Калифорния, США), а также в филиалах в Сиэтле, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании. Ранее компания ввела такие же условия для работников в Калифорнии и Сиэтле.
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Напомним: по данным ВОЗ, болезнь
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Исполнительный директор компании Apple Тим Кук разрешил сотрудникам работать из дома из-за распространяющегося коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.
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