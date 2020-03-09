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В Сети рассекретили новые флагманы Huawei

09.03.2020 12:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс Gizchina со ссылкой на IT Home раскрыл подробности о новых флагманских смартфонах Huawei — серии P40. Как и ожидалось, основное внимание уделят камерам девайсов.

В Сети рассекретили новые флагманы Huawei

Презентация аппаратов пройдет 26 марта в Париже. Известно, что устройства будут продаваться в нескольких цветах. Судя по постеру выше, как минимум в черном, сером, фиолетовом, оранжевом и зеленом. Большую часть задней панели занимает блок с основными камерами.

Известно, что в флагманской версии P40 Pro фотомодулей Leica окажется пять. Первый — это 1/1,28-дюймовый RYYB-датчик Sony IMX700 разрешением в 52 Мп. Второй — 40-мегапиксельный 1/1,5-дюймовый сенсор Sony IMX650 и ультраширокоугольной оптикой. Есть камера-перископ для 10-кратного оптического увеличения с линзами 2P1G, а также модуль для 3-кратного приближения и ToF-модуль для сбора информации о глубине объектов в кадре. Там же разместится и LED-вспышка. Разрешение сдвоенного фронтального модуля составит 32 Мп, он расположится в левой верхней части экрана.

В Сети рассекретили новые флагманы Huawei

К другим ожидаемым характеристикам смартфона относится дисплей диагональю в 6,5 дюйма с OLED-матрицей и частотой развертки в 120 Гц, процессор Kirin 990 5G, аккумулятор с поддержкой ускоренной зарядки (объем пока не называется, скорее всего больше 5000 мАч) и оперативная память объемом в 8 или 12 ГБ.

Ниже — цена других популярных смартфонов Huawei:

 
 
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Ресурс Gizchina со ссылкой на IT Home раскрыл подробности о новых флагманских смартфонах Huawei — серии P40. Как и ожидалось, основное внимание уделят камерам девайсов.
 
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