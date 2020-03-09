«Историческое событие». Истребители F-35 впервые перехватили российские самолеты

Источник материала: IT.Tut.by

Истребители пятого поколения F-35 ВВС Норвегии перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 и истребитель МиГ-31, летевших к югу от Фареро-Исландского рубежа (GIUK gap). Об этом сообщает норвежский сайт forsvaret.no, ссылаясь на Королевские военно-воздушные силы Норвегии.



Фото: Luftforsvaret

Согласно информации от ВВС, российский Ту-142МК и Ту-142МР в сопровождении МиГ-31 летели с севера и были замечены станцией управления воздушным движением в Соррейсе (северная Норвегия). В результате была объявлена повышенная готовность для истребителей F-35, и они смогли опознать и перехватить российские самолеты.

Издание отмечает, что «два российских самолета не заходили в норвежское воздушное пространство, а оставались исключительно в международном воздушном пространстве». Оно также назвало перехват Ту-142 «историческим событием». Это первый раз, когда самолеты России были обнаружены истребителями Норвегии.



Фото: Luftforsvaret

Сейчас в авиации северной страны 15 истребителей F-35, а всего она заказала 52 таких самолета — в перспективе планируется полностью заменить ими устаревающие F-16, которые были в эксплуатации с начала 1980-х годов.