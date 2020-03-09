ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Историческое событие». Истребители F-35 впервые перехватили российские самолеты

09.03.2020 16:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Истребители пятого поколения F-35 ВВС Норвегии перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 и истребитель МиГ-31, летевших к югу от Фареро-Исландского рубежа (GIUK gap). Об этом сообщает норвежский сайт forsvaret.no, ссылаясь на Королевские военно-воздушные силы Норвегии.

«Историческое событие». Истребители F-35 впервые перехватили российские самолеты
Фото: Luftforsvaret

Согласно информации от ВВС, российский Ту-142МК и Ту-142МР в сопровождении МиГ-31 летели с севера и были замечены станцией управления воздушным движением в Соррейсе (северная Норвегия). В результате была объявлена повышенная готовность для истребителей F-35, и они смогли опознать и перехватить российские самолеты.

Издание отмечает, что «два российских самолета не заходили в норвежское воздушное пространство, а оставались исключительно в международном воздушном пространстве». Оно также назвало перехват Ту-142 «историческим событием». Это первый раз, когда самолеты России были обнаружены истребителями Норвегии.

«Историческое событие». Истребители F-35 впервые перехватили российские самолеты
Фото: Luftforsvaret

Сейчас в авиации северной страны 15 истребителей F-35, а всего она заказала 52 таких самолета — в перспективе планируется полностью заменить ими устаревающие F-16, которые были в эксплуатации с начала 1980-х годов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Истребители пятого поколения F-35 ВВС Норвегии перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 и истребитель МиГ-31, летевших к югу от Фареро-Исландского...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Сети рассекретили новые флагманы Huawei
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика