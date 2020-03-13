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Financial Times: компания с офисом разработки в Минске вошла в топ-3 финтех-проектов Европы

13.03.2020 09:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания ID Finance с офисом разработки в Минске вошла в топ-3 финтех проектов Европы по мнению Financial Times. В общем рейтинге самых быстрорастущих компаний Европы она находится на 18 месте. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Financial Times: компания с офисом разработки в Минске вошла в топ-3 финтех-проектов Европы
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Annie Spratt / Unsplash

Для сравнения — в 2018 и 2017 годах компания занимала 84-е и 36-е места соответственно.

Как отмечает соучредитель и генеральный директор организации Борис Батин, выручка компании за период наблюдения увеличилась на 5 018,5%. «В настоящее время у нас зарегистрировано 3,8 миллиона пользователей, что вдвое больше, чем в 2018 году, и мы добавляем 50 тысяч новых пользователей в неделю, — добавляет он.

«Приятно, что минский офис ID Finance имеет прямое отношение к этому достижению, поскольку именно белорусская команда отвечает за техническую сторону разработки нашего продукта. И, в целом, конечно, это заслуга именно тех людей, которые ежедневно работают над нашими технологиями во всех офисах холдинга», — добавляет СТО ID Finance Павел Шарейко.

По данным Statista и Financial Times, рейтинг отражает растущую важность технологического сектора, который преобладает в списке из 189 участников. Когда к этой категории добавляются смежные категории финтех-технологий и электронной коммерции, общее число увеличивается до 259 наименований.

Анализируя список, авторы также указывают, что наибольшее количество победителей происходит из Германии, за которой следуют Италия, Великобритания и Франция. Причем, на долю этих стран приходится около 70% всех участников списка. Лондон по-прежнему лидирует, как город с наибольшим количеством быстрорастущих компаний, за которым следуют Париж и Милан, а Варшава и Вильнюс впервые попали в топ-10.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания ID Finance с офисом разработки в Минске вошла в топ-3 финтех проектов Европы по мнению Financial Times. В общем рейтинге самых быстрорастущих компаний Европы она...
 
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