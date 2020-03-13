Оружие для великой войны. Проверьте, как вы разбираетесь в вооружениях Второй мировой

Источник материала: IT.Tut.by

Величайшая война в истории человечества стала и величайшей схваткой оружейников ведущих стран мира. Сделать более совершенное, более смертоносное и более дешевое оружие стало идеей-фикс лучших умов СССР, США, Германии, Великобритании, Японии и других стран. Проверьте, насколько вы ориентируетесь в оружии Второй мировой, пройдя наш непростой тест.