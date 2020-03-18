Apple представила новые iPad Pro и MacBook Air. Сколько они стоят

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Apple на официальном сайте без масштабной презентации показала новое поколение планшетов iPad Pro и следующий MacBook Air.

iPad Pro

Планшеты, как и раньше, доступны в диагоналях на 11 и 12,9 дюйма, общий дизайн не изменился. Разблокировка идет по лицу пользователя (Face ID), в наличии четыре мощных динамика, а вот система основных камер поменялась.

Теперь она состоит из датчика на 12 Мп (f/1.8) и суперширокоугольного модуля 10 Мп (f/2.4, 125 градусов). Заявлен 2-кратный оптический и 5-кратный цифровой зум. Кроме того, в наличии LiDAR-сканер. Он нужен для более точного измерения расстояния объектов в кадре и, по словам Apple, будет использоваться в том числе в задачах с дополненной реальностью.





Из других фишек новых iPad Pro — усовершенствованный процессор Apple A12Z Bionic. Его дополняет 8-ядерный графический процессор. Вместе такая связка, по мнению Apple, по производительности превосходит многие ноутбуки. А еще в Apple гордятся микрофонами «студийного качества» новый iPad Pro.

Еще одна особенность связана с чехлом-клавиатурой Magic Keyboard. В компании заявляют, что он способен держать планшет на весу. Кроме того, чехол оснащается портом USB-C, через который можно заряжать планшет. Но главное — это то, что в него теперь встроен трекпад, прямо как на ноутбуках. Правда, за такой чехол-клавиатуру придется выложить еще от 299 до 349 долларов.





В США цена 11-дюймовой модели в стартовой конфигурации (128 ГБ, без LTE-модема) составляет 799 долларов, 12,9-дюймовой — 999 долларов.

MacBook Air

Главное нововведение — клавиатура Magic Keyboard. От проблемной «бабочки» полностью отказались. На выбор доступны варианты с процессором Intel Core i3, Core i5 и даже Core i7 (все чипы — десятого поколения). Диагональ дисплея осталась прежней — 13,3 дюйма, разрешение — 2560 на 1600 точек.





Приятная деталь: минимальный объем памяти теперь стартует с отметки в 256 ГБ (на SSD-накопителе). Оперативной памяти в стандартной конфигурации устанавливается 8 ГБ, но есть вариант и с 16 ГБ. Емкость аккумулятора — 49,9 Вт/ч. В компании обещают, что лэптоп выдержит до 11 часов при работе в интернете по беспроводной сети.

С левой грани ноутбука — два порта Thunderbolt 3 (USB‑C), справа — 3,5-мм разъем для наушников. Есть и сканер отпечатков, он совмещен с клавишей питания. В активе и стереодинамики.





В США цена модели с процессором Intel Core i3 составляет 999 долларов.

Ниже — цены других планшетов и ноутбуков Apple: