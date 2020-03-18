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вот чем Китай может атаковать корабли США в море, которое считает своим

18.03.2020 13:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Китайские военные, недовольные американскими кораблями, патрулирующими акваторию Южно-Китайского моря (которое КНР считает своим) могут начать атаковать их электромагнитным и лазерным оружием. Это позволит временно выводить из строя оружие и системы управления, при этом не применяя летальное оружие и не доводя ситуацию до конфликта, пишет defenseworld.net.

вот чем Китай может атаковать корабли США в море, которое считает своим
Иллюстративное фото. Источник: Naked Science

Несмотря на то, что китайское правительство или ВМФ не комментировали развертывание электромагнитного оружия и боевых лазеров, китайское издание Global Times заявляет, ссылаясь на военного эксперта из Гонконга Сонг Чжунпина, что «для противодействия повторным посягательствам США на территориальные воды Китая НОАК располагает новым оружием, включая электромагнитное».

Американские корабли присутствуют в Южно-Китайском море практически всегда. Так, в воскресенье авианосец «Теодор Рузвельт» с сопровождающей его группой и несколько десантных кораблей отправились в акваторию для проведения учений. Об этом сообщили представители Тихоокеанского флота США.

Ранее, 17 февраля, эсминец «Наньчан» ВМС Китая ослепил лазерным лучом самолет P-8A Poseidon ВМС США. Военные Штатов назвали поступок «непрофессиональным и небезопасным», так как он мог нанести «серьезный вред экипажу». В то время как Китай полагает, что вся акватория Южно-Китайского моря является его внутренними водами, США так не считают и регулярно отправляют в этот район военные корабли.

 
 
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Китайские военные, недовольные американскими кораблями, патрулирующими акваторию Южно-Китайского моря (которое КНР считает своим) могут начать атаковать...
 
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