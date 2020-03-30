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Honor 30S представлен официально. Цена - от 340 долларов

30.03.2020 19:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Honor представил новый смартфон с поддержкой 5G-сетей — Honor 30S. Об этом сообщает FoneArena.

Honor 30S представлен официально. Цена - от 340 долларов

Устройство оснащается IPS-дисплеем на 6,5 дюймов с разрешением Full HD+. Сверху слева — вырез под фронтальную камеру на 16 Мп. Блок с основными фотомодулями на задней стороне девайса включает 64-мегапиксельный датчик, телефото-модуль на 8 Мп (3-кратный зум) и ультра-широкоугольную камеру на 8 Мп. В активе также 2-мегапиксельный датчик для макросъемки.

Honor 30S представлен официально. Цена - от 340 долларов

Процессором выступает новый Kirin 820. Оперативной памяти типа LPRRD4X — 8 ГБ, постоянного хранилища — 128/256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, есть поддержка ускоренной 40-ваттной зарядки. Сканер отпечатков находится на правой грани устройства, операционная система — Android 10 с оболочкой производителя. Сервисов Google в смартфоне, ожидаемо, нет. Зато в наличии 3,5-мм разъем для наушников.

Цена стартовой версии Honor 30S в Китае — 338 долларов. Гаджет появится в продаже 7 апреля. Впрочем, о сроках международного запуска пока не сообщается.

Ниже — цены других смартфонов Honor:

 
 
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Бренд Honor представил новый смартфон с поддержкой 5G-сетей — Honor 30S. Об этом сообщает FoneArena.
 
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