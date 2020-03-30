Глава Huawei заявил, что компания хочет вернуться к Google

Источник материала: IT.Tut.by

Генеральный директор (CEO) компании Huawei Ричард Ю заявил, что, несмотря на развитие собственного магазина приложений AppGallery, Huawei надеется на возобновление сотрудничества с американской Google. Об этом пишет Gizchina со ссылкой на Wired.



На фото Huawei P40 Pro. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ричард Ю сказал, что компания «открыта для этого», ведь сотрудничество отвечает интересам обеих компаний. По мнению главы Huawei, многие американские компании — разработчики ПО «заработали много денег» благодаря китайскому производителю.

При этом в Huawei хотели бы вновь использовать магазин Play Store в своих устройствах. CEO компании добавил, что в AppGallery «все еще есть проблемы», на исправление которых понадобится год или два. Видимо, менеджер говорил о сроках заполнения сервиса приложениями от сторонних разработчиков.

Ричард Ю также заявил, что драйверу продаж современных смартфонов — основной камере — осталось быть в авангарде максимум пару лет. Прогресс в повышении качества мобильных фотографий «поглощает огромные ресурсы».

По оценкам Ю, дальше производители сосредоточатся на более длительной работе аппаратов на одном заряде, а также внедрении еще более крупных экранов с технологиями защиты зрения. Кроме того, через полтора года цены топовых девайсов со сгибающимися экранами могут сравняться со стоимостью обычных топовых смартфонов.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов: