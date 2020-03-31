В России на Параде Победы впервые покажут новую сверхдальнобойную артиллерию

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Сверхдальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» впервые представят в составе механизированной колонны на параде Победы в Ростове-на-Дону. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).



Фото: militaryarms.ru

«Впервые на Параде Победы в Ростове-на-Дону артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) из Астраханской области в составе механизированных колонн военной техники представят сверхдальнобойные реактивные системы залпового огня калибра 300-мм «Торнадо-С», говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что артиллерийское вооружение будет широко представлено на военных парадах во Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Керчи и Севастополе. Гостям парадов покажут РСЗО «Ураган», «Торнадо-Г» и «Град-М», самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», буксируемые «Мста-Б», Д-30, «Нона-К», дивизионную пушку Д-44, а также минометы «Сани», «Поднос» и «Василек».

9 мая военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. В парадах примут участие более 10 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники.