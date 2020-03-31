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«Одна из самых уникальных переделок». В Сирии замечена интересная версия FN FAL
07.04.2020 17:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Бельгийская винтовка FN FAL, прозванная «правой рукой свободного мира», не так уж часто появляется в снайперских вариантах — несмотря на то, что оружие создано под полноценный винтовочный патрон, оно в основном занимало нишу штурмового. Но недавно в сирийском Идлибе замечена именно снайперская FAL — фото
Винтовка оснащена скелетным прикладом (того же типа, как и у СВД), оптикой, подавителем и шасси. В целом в ней не так просто опознать культовое бельгийское оружие. «Это одна из самых уникальных переделок, которые я видел», — пишет автор аккаунта. По его словам, оружие продается за 800 долларов.
Автоматическая винтовка FN FAL — одна из самых успешных моделей под патрон 7,62×51 NATO. В свое время американцы пообещали принять ее на вооружение как основное оружие Североатлантического альянса, но потом передумали и предпочли бельгийской винтовке свою куда менее успешную M14. Тем не менее FN FAL пользовалась заслуженной популярностью по всему миру, побыла основным стрелковым оружием Великобритании и производится по сей день — всего сделано больше двух миллионов экземпляров.
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Бельгийская винтовка FN FAL, прозванная «правой рукой свободного мира», не так уж часто появляется в снайперских вариантах — несмотря на то, что оружие создано...
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