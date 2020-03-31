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Беларусь подала заявку на проведение киберспортивного турнира по Dota 2

31.03.2020 12:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Белорусская федерация киберспорта подала заявку на проведение The International — первый по дисциплине Dota 2 и один из самых крупных киберспортивных турниров. Он проводится компанией Valve с 2010 года. Об этом сообщается на сайте самой федерации.

Беларусь подала заявку на проведение киберспортивного турнира по Dota 2
Фото: The International 2019 Dota 2 Championships

Белорусская федерация киберспорта объявила, что 31 марта была отправлена заявка на проведение The International 11 в Минске. И уже с 1 апреля организаторы начнут рассмотрение запросов со всего мира, после чего во время финального матча The International 2020 будет объявлен город, который станет площадкой для турнира в 2021 году.

Свою поддержку в возможной организации The International 11 в Минске выказало и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.

Отметим, что открытый отбор города и локации проводится впервые в истории серии. Прошлый The International прошел в Шанхае, 18 команд разыграли 34,3 миллиона долларов. Победителем стала команда OG, которая заработала 15,6 миллиона. В 2021 году соревнование пройдет с 18 по 23 августа в Стокгольме.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация киберспорта подала заявку на проведение The International — первый по дисциплине Dota 2 и один из самых крупных киберспортивных турниров....
 
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