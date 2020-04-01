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«Конфликт - неизбежная часть коллектива». Белорус переехал в США в 18 лет и открыл IT-компанию

01.04.2020 09:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Уроженец Беларуси Стив Крейнин в 2000 году основал Forte Group — международную компанию, которая занимается аутсорсингом IT-услуг. За 20 лет существования организация превратилась из небольшого офиса на 8 сотрудников в компанию со штатом в 400 специалистов, которая может похвастаться IT проектами для 300 с лишним клиентов. Побеседовали с основателем о том, как ему это удалось, и можно ли соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

«Конфликт - неизбежная часть коллектива». Белорус переехал в США в 18 лет и открыл IT-компанию
Стив Крейнин. Фото: пресс-служба Forte Group

«В Чикаго мы берем Product owners исключительно с русским языком»

Другое имя Стива Крейнина — Вячеслав. Он родился в Беларуси и переехал вместе с семьей в США в 1989 году, когда ему было 18 лет. Там он самостоятельно освоил английский, поступил в Университет Лойолы в Чикаго на факультет математики и нашел подработку.

— Первая работа в сфере QA была в компании Abbott Laboratories. На тот момент это была самая известная компания в Иллинойсе — только в чикагском офисе работало около 15 тысяч человек. После я начал программировать в тестировании и стал, сам того не понимая, на стезю тест-автоматизатора — тогда еще не было такого термина, как SDET, — рассказывает Стив.

Но в какой-то момент парень понял, что ему интересно преподавать.

— На тот момент QA направление было очень популярно, и я начал обучать. Я тренировал и нанимал ребят в компанию. За все время через меня прошло около двух тысяч человек. Еще не осознавая, я создал большой отток QA специалистов на рынке, наверное, в то время один из самых больших в Чикаго. Я понял, что есть потребность в специалистах, так как ко мне постоянно обращались за помощью различные компании и люди из моего нетворкинга. На этом этапе и начала формироваться Forte Group, — продолжает свой рассказ Стив.

QA (Software Testing and Quality Assurance) или тестировщик — это специалист по обеспечению качества программного обеспечения

Первый год в компании работало восемь человек. Сама организация прошла, как минимум, через три-четыре важные итерации на пути формирования.

— В 2001 году после nine eleven (террористические акты 11 сентября 2001 года — прим.TUT.BY), когда рухнул весь бизнес, мы поняли, что одного QA направления недостаточно и начали заниматься разработкой, — рассказывает основатель. — В то время популярны были такие вещи, как BB programming, Microsoft visual basic. В этот период мы искали и подключали к проектам талантливых ребят из постсоветского пространства, а Forte Chicago начала организовываться как компания, которая занимается IT-консалтингом.

Вторая итерация связана с началом роста отдела продаж. Мы поняли, что одних талантливых разработчиков недостаточно, и начались «болезненные» поиски sales people. После этого компания вошла в стадию органического роста, и с каждым годом увеличивается минимум на 30%.

Если до этого все происходило только в США, то в 2009 году мы одновременно открыли офисы в Украине и Беларуси — третья итерация. Именно в этот период мы сформировались как аутсорсинговая компания.

И последняя, четвертая, итерация произошла три года назад в начале 2017, когда мы купили компанию Agile Unicorn, и вместе с ней привели партнера Cornel (C.J.) Montano, и Forte Group взяла курс на диджитал трансформацию.

Однако менталитет компании — это, в первую очередь, менталитет консалтинга, направленный на то, чтобы помочь клиенту достичь нужного бизнес-результата. В Чикаго находятся люди с уровнем Partner, Head, Product owner, которые всегда рядом с клиентом и обеспечивают качество на самом высоком уровне. Команды, которые занимаются архитектурой и имплементацией находятся в Минске, Бресте, Киеве, Тернополе и зачастую работают одновременно с Чикаго.

Что интересно, в Чикаго мы берем Product owners (человек, который управляет созданием продукта и отвечает за то, что получится в результате — прим. TUT.BY) исключительно с русским языком для полного сплочения с командой. Можно сказать, что мы «дискриминируем» по принципу русского языка (смеется). Это единственная роль, в которой русский язык необходим.

— Были ли случаи, когда Product owner был только англоговорящим?

— Да, были, но сейчас таких нет, так как это одно из главных требований. Но это не значит, что во всех командах Product owners — русскоговорящие. Есть Product owner со стороны клиента и там все коммуникации проходят на английском. Это практика наших внутренних проектов и проектов, которые мы берем целиком.

«Конфликт - неизбежная часть коллектива». Белорус переехал в США в 18 лет и открыл IT-компанию
Команда в Чикаго. Фото: пресс-служба Forte Group

Сейчас в Чикаго находится большая часть топ-менеджмента, команды по продажам, рекрутменту, маркетингу, поддержке и консалтингу. В Минске, Киеве и Тернополе в основном расположены команды разработчиков, бизнес-аналитики, QA специалисты. Но, как говорит Стив, в компании очень хорошо налажена коммуникация между офисами — клиенты часто приезжают в Минск, Киев и Тернополь, а в Чикаго постоянно находятся люди из белорусского и украинских офисов.

При этом за 20 лет истории фирмы было только несколько случаев, когда компания занималась релокейтом и привозила людей из Европы. Например, однажды у нее был клиент из Сингапура, и пришлось привезти людей из СНГ туда. Но благодаря команде рекрутмента фирма может искать нужных людей где угодно.

В ближайших планах компании — переехать в новый офис в Минске, а также открыть офисы в белорусском Бресте и в Медельине — втором по значимости городе Колумбии.

«Про баланс между работой и личной жизнью можно забыть»

Первым клиентом, кто поверил в компанию, был датский банк ABN AMRO.

— Задача была совместно с банком построить QA Center of Excellence — то, что сегодня считается стандартом для банковской системы. В рамках проекта команда запустила ряд интерактивных сервисов, которые спустя несколько лет были куплены компанией HP, — вспоминает Стив. — Практически со всей командой, с которой мы работали над этим проектом, общаемся до сих пор. Кто-то стал нашим клиентом, кто-то работает в Forte Group на руководящих должностях, с кем-то я лично поддерживаю дружеские отношения уже на протяжении двадцати лет.

На вопрос, есть ли что-то уникальное в Forte Group, Стив отвечает следующим образом:

—  Компаний, которые занимаются аутсорсом, очень много, и в этом мы не уникальны. У нас есть направление, которое занимается стаффингом в Чикаго, есть direct placement и консалтинг, есть fellowship, то что делает Agile Unicorn team.

Каждое из этих направлений не уникально, а уникально то, что мы все это совмещаем. Не как пианист, скрипач и барабанщик, а оркестр.

«Конфликт - неизбежная часть коллектива». Белорус переехал в США в 18 лет и открыл IT-компанию
Фото: пресс-служба Forte Group

— Что важно для руководителя, чтобы компания развивалась и росла?

— Баланс между vision и execution (между видением и исполнением — прим. TUT.BY). Важно найти команду, которая умеет не только генерировать идеи, но и воплощать их в жизнь — а это долгая, планомерная и нудная работа. Нужны люди, которые обладают совершенно разными качествами, но находят подход к друг другу, работают вместе и находят выходы из любого конфликта. Конфликт — это неизбежная часть коллектива. Если их нет, то это значит, что компания развивается недостаточно быстро.

— Как сохранить заветный баланс между работой и личной жизнью?

— Как сохранить? Если кто-то даст мне ответ, я с удовольствием его сам выслушаю, потому что у меня его нет. На момент построения и роста компании мой ответ такой: про баланс можно забыть. К балансу я начал приходить только на 20-ом году компании, и единственное решение, к которому я сейчас прихожу, — это делегировать. Но для того, чтобы качественно делегировать, нужно вырастить людей и расти вместе с ними, научиться доверять.

«Белорусский рынок действительно известен на мировом пространстве»

«Конфликт - неизбежная часть коллектива». Белорус переехал в США в 18 лет и открыл IT-компанию
Фото: пресс-служба Forte Group

Задаем вопрос, слышал ли Стив, что Беларусь называют Кремниевой Долиной Восточной Европы.

— Нет, не слышал, — смеется он. — Но догадывался, потому что в Беларуси все тяжелее находить сотрудников. Рынок очень сильно «нагрет», потому что он действительно известен на мировом пространстве и причем гораздо больше, чем другие центрально-европейские страны, как, например, Словакия, Чехия, Болгария.

Хвала тем людям, кто создал это и поставил на поток: корпорациям, ПВТ, хорошей налоговой политике государства — всем вместе!

— Как справляется Forte Group с таким «перегретым» рынком?

— Да, проблема удержания кадров характерна для IT-рынка Беларуси. Один из вариантов решения этой проблемы в нашей компании — постоянное повышение квалификации специалистов.

Это делается для того, чтобы люди не застаивались, не достигали какого-то потолка и не останавливались, чтобы в DNA компании был заложен принцип «question and learn». У нас очень серьезный процесс интервью, мы отбираем лучших, и наша цель — растить их вместе с нами не только в технической части, но и прокачивать soft skills, team leadership skills, security. Наша цель — сделать из сотрудников полноценных IT-персон.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Уроженец Беларуси Стив Крейнин в 2000 году основал Forte Group — международную компанию, которая занимается аутсорсингом IT-услуг. За 20 лет существования организация...
 
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