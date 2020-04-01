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«Не самое практичное использование». В Сети появилось видео танков СССР с ракетными двигателями

01.04.2020 16:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Военный обозреватель Кайл Мизоками в публикации на страницах американского журнала Popular Mechanics выразил удивление использованию советскими сухопутными боевыми машинами реактивных двигателей. Об этом пишет Lenta.ru.

«Возможно, не самое практичное использование ракетного двигателя, но, возможно, одно из лучших», — пишет Мизоками.

В ролике, который комментирует автор, показаны испытания танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела», а также тесты боевой машины пехоты БМП-1 и плавающего танка ПТ-76, получившими турбореактивные двигатели.

В марте специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске провели испытания боевого танка Т-34−85, принимавшего участие во Второй мировой войне и названного «Боевой подругой» в честь управлявшей им первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской.

 
 
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Военный обозреватель Кайл Мизоками в публикации на страницах американского журнала Popular Mechanics выразил удивление использованию советскими сухопутными боевыми...
 
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