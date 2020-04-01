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«Не самое практичное использование». В Сети появилось видео танков СССР с ракетными двигателями
01.04.2020 16:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Военный обозреватель Кайл Мизоками в публикации на страницах американского журнала Popular Mechanics выразил удивление использованию советскими сухопутными боевыми машинами реактивных двигателей. Об этом
«Возможно, не самое практичное использование ракетного двигателя, но, возможно, одно из лучших», — пишет Мизоками.
В ролике, который комментирует автор, показаны испытания танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела», а также тесты боевой машины пехоты БМП-1 и плавающего танка ПТ-76, получившими турбореактивные двигатели.
В марте специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске провели испытания боевого танка Т-34−85, принимавшего участие во Второй мировой войне и названного «Боевой подругой» в честь управлявшей им первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской.
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Военный обозреватель Кайл Мизоками в публикации на страницах американского журнала Popular Mechanics выразил удивление использованию советскими сухопутными боевыми...
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