ЮНИСЕФ и Itransition решили инвестировать в борьбу с вирусом по 100 тысяч долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международный поставщик IT решений и услуг компания Itransition подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого принято решение инвестировать в борьбу с вирусом по 100 тысяч долларов от каждой стороны. Об этом сообщили в IT-компании.



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— Корпоративная социальная ответственность бизнеса как никогда значима в условиях гуманитарного кризиса, — отметил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. — Важно, чтобы другие компании также проявили свою социальную ответственность.

Совместный проект направлен на поддержку более уязвимых слоев населения — это дети, подростки и их семьи. План разработан с учетом сложившейся в Беларуси эпидемиологической ситуацию и на основе запроса, поступившего от Постоянного представительства Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

Проект будет решать задачи в двух направлениях. Первое — скорейшая закупка необходимых средств защиты. Второе — поддержка непрерывного образования для детей и подростков.