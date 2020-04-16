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ЮНИСЕФ и Itransition решили инвестировать в борьбу с вирусом по 100 тысяч долларов

16.04.2020 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международный поставщик IT решений и услуг компания Itransition подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого принято решение инвестировать в борьбу с вирусом по 100 тысяч долларов от каждой стороны. Об этом сообщили в IT-компании.

ЮНИСЕФ и Itransition решили инвестировать в борьбу с вирусом по 100 тысяч долларов
Фото: barnimages.com

— Корпоративная социальная ответственность бизнеса как никогда значима в условиях гуманитарного кризиса, — отметил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. — Важно, чтобы другие компании также проявили свою социальную ответственность.

Совместный проект направлен на поддержку более уязвимых слоев населения — это дети, подростки и их семьи. План разработан с учетом сложившейся в Беларуси эпидемиологической ситуацию и на основе запроса, поступившего от Постоянного представительства Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

Проект будет решать задачи в двух направлениях. Первое — скорейшая закупка необходимых средств защиты. Второе — поддержка непрерывного образования для детей и подростков.

 
 
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международный поставщик IT решений и услуг компания Itransition подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого принято решение...
 
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