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Оператор зачислит медработникам Беларуси бесплатные минуты и интернет-трафик
23.04.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Оператор life:) зачислит медработникам из Беларуси по 1500 минут для разговоров во все сети и 150 ГБ интернет-трафика. Об этом
«Мы хотим поддержать работников медицины, чтобы они могли свободно пользоваться услугами связи», — заявил генеральный директор life:) Эрдал Яйла. Акция начнется 20 апреля. Участвовать смогут все медицинские работники Беларуси, у которых есть номера life:)
Чтобы получить бонус, необходимо будет отправить заявку на почту med@life.com.by или в Viber по номеру +375259099090.
В заявке должны быть:
Минуты и интернет будут действовать даже при неоплаченном тарифе. Срок действия бонуса — 90 дней.
Дополнено. Позже оператор сообщил, что он увеличивает объем и срок действия бонуса для медиков. Теперь это 1500 минут во все сети и 1500 ГБ (1,5 терабайт) интернет-трафика на полгода. Мобильный трафик не ограничен по скорости и его можно раздавать на другие устройства. Если медицинский сотрудник не является абонентом life:), оператор бесплатно доставит SIM-карту в любой населенный пункт Беларуси в течение 2-х рабочих дней.
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Оператор life:) зачислит медработникам из Беларуси по 1500 минут для разговоров во все сети и 150 ГБ интернет-трафика. Об этом говорится на сайте компании.
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