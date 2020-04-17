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Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY

17.04.2020 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал данные за 1 квартал 2020 года и представил основные итоги, как за первые три месяца года изменился рынок труда и сфера информационных технологий в частности.

Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В первом квартале 2020 года по сравнению с прошлым кварталом количество вакансий из ИТ-сферы на сайте rabota.tut.by увеличилось незначительно — на 0,22%. Наиболее значительный прирост ИТ-вакансий наблюдался в феврале +13,5%. Уже в марте произошел спад на 6,1%.

По количеству размещаемых вакансий сфера ИТ занимает второе место (как по итогам марта, так и по итогам 1 квартала), на первом месте, традиционно, профессиональная область «Продажи».

Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY

Доля резюме ИТ-специалистов достигла 5,8% от общего количества, размещенных на сайте rabota.tut.by. Активнее всего соискатели размещали резюме в феврале.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале 2020-го соискатели были более активны: 11 075 резюме (+26,1%) против 8783 резюме. Основной прирост резюме произошел за счет ИТ-специалистов с опытом работы 3−6 лет. С начала 2020 года резюме приросли на 4,3% (1 квартал 2020 к 4 кварталу 2019).

Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY

Рынок труда в сфере ИТ развивается быстрее общего рынка труда. Декрет о цифровой экономике, развитие технологий, популярность стартапов — все это влияет на развитие ИТ-сферы.

Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY

Но пандемия все же не обошла IT стороной. Впервые за долгое время, конкуренция установилась на уровне 3,5 резюме на 1 вакансию (март 2020). Более высокая конкуренция наблюдалась только в марте 2017 года. Но на общем рынке труда ситуация в марте еще более конкурентна — 8,1 резюме на 1 вакансию.

Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY

Еще 2 года назад наиболее востребованными в ИТ были PHP-разработчики. На данный момент больше предложений от работодателей адресовано тестировщикам и Java-разработчикам.

Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY

Ниже представлены 5 наиболее востребованных позиций с аналитикой заработных плат.

Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY
Как пандемия отразилась на ИТ-сфере: аналитика от РАБОТА.TUT.BY

 
 
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Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал данные за 1 квартал 2020 года и представил основные итоги, как за первые три месяца года изменился рынок труда...
 
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