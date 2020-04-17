Известны цены, дата старта предзаказов и начала продаж iPhone SE (2020) в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

В Беларуси iPhone SE (2-го поколения) появится в продаже 8 мая, предзаказ на устройство откроется 17 апреля. Об этом 42.TUT.BY сообщили официальные представители компании.





По словам представителей компании ASBIS — официального дистрибьютора Apple в Беларуси — у нас старт предзаказов на аппарат стартует вместе со странами «первой» волны. Например США. В той же России предзаказ получится сделать 23 апреля.

Цены девайса такие:

1399 рублей за модель с 64 ГБ памяти;

1599 рублей за модель с 128 ГБ памяти;

1989 рублей за модель с 256 ГБ памяти.

Но есть уточнение: названные выше цены распространяются только на те аппараты, предзаказы на которые будут сделаны по 7 мая. Стоимость смартфона после 8 мая может отличаться и зависит от курса валют, а также предложений партнеров.

Устройство будет доступно у мобильных операторов, Apple Premium Reseller i-Store и других официальных реселлеров техники Apple.

Ниже — цены других смартфонов Apple: