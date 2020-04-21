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МТС предоставит медикам безлимит интернета, минут и планшеты
21.04.2020 15:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
МТС предоставит медикам безлимит интернета, минут и планшеты для срочной связи с коллегами. Об этом
Оператор предоставит безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и три тысячи минут во все сети для медиков на корпоративных тарифных планах. «Также для срочной связи с коллегами и обмена информацией в рамках борьбы с COVID-19 медикам планируется передать 100 планшетов», — говорят в МТС.
Голосовой и интернет трафик будет доступен для всех медработников, абонентские номера которых оформлены как на юридическое лицо, так и на самих работников, на корпоративных тарифных планах. Предложение действует с 4 мая по 31 августа. Бонусы можно будет подключить с помощью USSD-запроса, бесплатного звонка в контактный центр МТС или обратившись к персональному менеджеру юридического лица.
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МТС предоставит медикам безлимит интернета, минут и планшеты для срочной связи с коллегами. Об этом говорится на официальном сайте компании.
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