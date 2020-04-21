Источник материала: IT.Tut.by

МТС предоставит медикам безлимит интернета, минут и планшеты для срочной связи с коллегами. Об этом говорится на официальном сайте компании.





Оператор предоставит безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и три тысячи минут во все сети для медиков на корпоративных тарифных планах. «Также для срочной связи с коллегами и обмена информацией в рамках борьбы с COVID-19 медикам планируется передать 100 планшетов», — говорят в МТС.

Голосовой и интернет трафик будет доступен для всех медработников, абонентские номера которых оформлены как на юридическое лицо, так и на самих работников, на корпоративных тарифных планах. Предложение действует с 4 мая по 31 августа. Бонусы можно будет подключить с помощью USSD-запроса, бесплатного звонка в контактный центр МТС или обратившись к персональному менеджеру юридического лица.