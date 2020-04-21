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Белорус обогнал по просмотрам самого популярного блогера планеты
21.04.2020 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Влад Бумага на некоторое время обошел по просмотрам на YouTube Феликса Чельберга (PewDiePie). Последнего считают одним из самых (если не самым) популярным блогером в мире с 104 миллионами подписчиков. Об этом свидетельствует информация сервиса
Судя по данным Social Blade, на неделе с 13 по 20 апреля этого года видео на YouTube-канале
Впрочем, до других успехов PewDiePie Владу Бумаге еще далеко. На YouTube-канале последнего насчитывается 17,6 миллиона подписчиков, а общее количество просмотров за все время с создания канала — 1,8 миллиарда. PewDiePie может похвастаться 25,2 миллиарда просмотров.
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Влад Бумага на некоторое время обошел по просмотрам на YouTube Феликса Чельберга (PewDiePie). Последнего считают одним из самых (если не самым) популярным блогером...
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