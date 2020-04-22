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Viber рассказал, когда в мессенджере появится популярная функция
22.04.2020 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Viber сообщает, что функцию исчезающих сообщений вскоре перенесут из секретных чатов в обычные.
Любой пользователь Viber сможет установить таймер для отправленного текста, фото, видео или другого типа файла на несколько секунд, минут, часов или дней. Автоматический отсчет времени до ликвидации контента будет запущен сразу после того, как получатель увидит сообщение.
Чтобы создать исчезающее сообщение, нужно:
Функция исчезающих сообщений появилась в Viber в 2017 году в рамках «секретных» переписок. Перенос опции в обычные чаты, по мнению разработчиков, «сделает коммуникацию между пользователями еще более надежной».
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Viber сообщает, что функцию исчезающих сообщений вскоре перенесут из секретных чатов в обычные.
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