Viber рассказал, когда в мессенджере появится популярная функция

Источник материала: IT.Tut.by

Viber сообщает, что функцию исчезающих сообщений вскоре перенесут из секретных чатов в обычные.





Любой пользователь Viber сможет установить таймер для отправленного текста, фото, видео или другого типа файла на несколько секунд, минут, часов или дней. Автоматический отсчет времени до ликвидации контента будет запущен сразу после того, как получатель увидит сообщение.

Чтобы создать исчезающее сообщение, нужно:

Нажать на значок часов в нижней части чата и выбрать период исчезновения для сообщения; Напечатать текст и отправить сообщение адресату.

Функция исчезающих сообщений появилась в Viber в 2017 году в рамках «секретных» переписок. Перенос опции в обычные чаты, по мнению разработчиков, «сделает коммуникацию между пользователями еще более надежной».