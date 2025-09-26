ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
«Винтажный автодом, гигантская селфи-палка и мексиканские шляпы». Что было на фестивале в Лиде?

26.09.2025 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Раз в году в столице пивоварения, в городе Лиде, тысячи людей собираются на LIDBEER. Городской фестиваль пива, музыки и развлечений в этом году прошел 13 сентября и подарил настоящее ощущение карнавала. Днем были не только ярмарка и фуд-корты, но и интересные активности, выступления на сценах Pepsi и КАКТУСITY от МТБанк | Мastercard. Вечером подпевали Юлии Савичевой, The Hatters, Пушному и Токареву. Ночь прошла под электронные ритмы Police in Paris. На фестивале можно было встретить гигантскую селфи-палку, мексиканские сомбреро и даже винтажный автодом. Обо всем по порядку.


Даже пасмурная погода не испортила городской фестиваль. Людей было много, по ощущениям, около 100 тысяч. Вокруг Лидского замка выстроились торгово-ремесленные ряды, улицы вспыхнули цветом париков и сомбреро. «Эта шапка как трофей, я ее детям передам», — смеется один из гостей.



Фестиваль LIDBEER традиционно делится на две зоны: платную и бесплатную. Мы начали свое путешествие с бесплатной части, расположенной ближе к Лидскому замку. Здесь шумели в унисон торгово-ремесленные ряды вместе с уличной музыкой. У танцпола МТБанк | Mastercard под модные Dj-сеты бодро двигались все — от тинейджеров до бабушек. Мы тоже не удержались и решили испытать себя в танце.




Для самых любопытных был квест LIDBEER с QR-кодами: нужно было пройти маршрут по городу, собирать отметки и получать призы. Множество гостей бегали с телефонами и азартом в глазах, чтобы выиграть кружки или значки. 



На фестивале нашлось место и для романтики. В фирменном ЗАГСе можно было обменяться кольцами и получить символическое свидетельство о браке. По крайней мере штамп в памяти гарантирован.



Фудкорт разнообразный: морепродукты, хот-доги, плов, ароматные трдельники – список можно продолжать. Пока одни наслаждались сочным шашлыком и картошкой по-деревенски, другие участвовали в соревновании по поеданию чебуреков на скорость.







В то же время зумеры летали над озером на троллее и покоряли скалодром. LIDBEER в очередной раз подтвердил свой слоган - объединяем разных. Разных по возрасту, увлечениям, музыкальным предпочтениям. Для удачных кадров многие поднимались прямо к замку, откуда идеально виднелись масштабы фестиваля. 



После этого мы направились в кемпинг. На LIDBEER он бесплатный, каждый мог выбрать участок для своей палатки. Несмотря на прохладу, музыка, новые знакомства и сухая погода создавали атмосферу праздника: настроение в лагере держалось на высоком уровне. Заселение началось в день фестиваля с самого утра. Постепенно палаточный городок оживал: разжигали мангалы, пели песни для разогрева перед главной сценой и знакомились с соседями.


Кстати, на фестиваль приезжали не только из Минска и других белорусских городов. Гости были из Каунаса, Варшавы, Нижневартовска и других городов. Например, для ребят из Смоленска это уже традиция — приехать на Минский полумарафон, пробежать 10,5 км, а потом путешествовать по Беларуси. В этот раз они отправились в Лиду прямиком на LIDBEER. Их кемпинг выглядел как полноценная база: 2 просторные палатки, спальники, туристические коврики, плед, горелка и любимая мягкая игрушка. «Без этого никак, — смеются они. — Атмосфера решает, а мы умеем ее создавать. Музыка – на втором месте». Билеты компания покупает сразу на месте, в кассах фестиваля.


Чуть дальше мы заметили необычный автодом и, конечно, заглянули в гости. Его владелец Дмитрий, строитель по профессии, но романтик по призванию. Вместе с девушкой они путешествуют по Беларуси на винтажном английском автодоме 1967 года. Изначально Дмитрий покупал машину для бригады, но понял: такой экспонат должен жить не на стройке, а на дорогах. Дом работает от генератора, который они возят с собой. Интерьер почти полностью аутентичен. Они перешили только мягкую зону. 



Внутри, конечно, ощущается эстетика английских фильмов: сиденья, дерево, детали. На минуту показалось, что здесь бывали даже сами The Beatles. 








Следующая остановка случилась у компании с корги. Ребята приехали на фестиваль с четвероногим другом. Для них это уже второй палаточный фестиваль за лето, и планируют продолжить в следующем году. Атмосфера для них главное. Шашлыки, лапша быстрого приготовления и сухарики – важные элементы всего действия.



Кемпинг на LIDBEER получился компактным и ламповым. Территория разбита на равные участки, где каждый может разместить свою палатку. С парковкой тоже никаких проблем: машину можно было оставить в городе или же заехать на организованную стоянку прямо рядом с лагерем.



Дальше маршрут выводил нас на платную зону фестиваля. Здесь жизнь кипела вокруг фудкорта, ламповых партнерских активностей и главной сцены. В зоне Realt можно было «поймать уточек», на зоне LID научиться базовым битам на барабанах, а на сцене LIDBIT в музыкальном лото проверить, кто быстрее узнает трек без Shazam.





К вечеру все дороги вели к главной сцене: толпа подпевала Юле Савичевой и The Hatters, а потом отдались рейву с Police in Paris. Фестивальный сезон завершился ярким салютом. 

 
