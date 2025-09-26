«Винтажный автодом, гигантская селфи-палка и мексиканские шляпы». Что было на фестивале в Лиде?

Кстати, на фестиваль приезжали не только из Минска и других белорусских городов. Гости были из Каунаса, Варшавы, Нижневартовска и других городов. Например, для ребят из Смоленска это уже традиция — приехать на Минский полумарафон, пробежать 10,5 км, а потом путешествовать по Беларуси. В этот раз они отправились в Лиду прямиком на LIDBEER. Их кемпинг выглядел как полноценная база: 2 просторные палатки, спальники, туристические коврики, плед, горелка и любимая мягкая игрушка. «Без этого никак, — смеются они. — Атмосфера решает, а мы умеем ее создавать. Музыка – на втором месте». Билеты компания покупает сразу на месте, в кассах фестиваля.