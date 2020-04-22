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Белорусские десантники необычно поддержали медиков
22.04.2020 20:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Военные из 38-й десантно-штурмовой бригады Бреста записали необычный ролик в поддержку белорусским медикам. Об этом стало известно из официального
«Белорусские военные говорят #дзякуйдоктар медицинским работникам, которые сейчас борются за здоровье белорусов, не считаясь со временем. Десантники записали видео, чтобы выразить признательность и благодарность всем медикам страны», — говорится в сообщении.
В ролике десантники на плацу выстраиваются таким образом, чтобы образовать слово «дзякуй». После этого они перестраиваются так, чтобы получилось слово «доктар».
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Военные из 38-й десантно-штурмовой бригады Бреста записали необычный ролик в поддержку белорусским медикам. Об этом стало известно из официального Telegram-канала...
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