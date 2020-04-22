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Белорусские десантники необычно поддержали медиков

22.04.2020 20:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Военные из 38-й десантно-штурмовой бригады Бреста записали необычный ролик в поддержку белорусским медикам. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Министерства обороны.

«Белорусские военные говорят #дзякуйдоктар медицинским работникам, которые сейчас борются за здоровье белорусов, не считаясь со временем. Десантники записали видео, чтобы выразить признательность и благодарность всем медикам страны», — говорится в сообщении.

В ролике десантники на плацу выстраиваются таким образом, чтобы образовать слово «дзякуй». После этого они перестраиваются так, чтобы получилось слово «доктар».

 
Теги: Брест
 
 
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Военные из 38-й десантно-штурмовой бригады Бреста записали необычный ролик в поддержку белорусским медикам. Об этом стало известно из официального Telegram-канала...
 
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