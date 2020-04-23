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Юрий Дудь выпустил фильм про Кремниевую долину. Там есть белорусы

23.04.2020 21:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ролик под названием «Как устроена IT-столица мира» вышел на YouTube-канале проекта «вДудь». В нем журналист поговорил с семью русскоязычными резидентами Кремниевой долины, в том числе — с выходцами из Беларуси.

Кадр з фильма "Как устроена IT-столица мира" / YouTUbe
Кадр з фильма «Как устроена IT-столица мира» / YouTUbe

«Этот выпуск — про систему ценностей, которая позволила человечеству на клочке суши длиною в 80 километров построить технологическую столицу всего мира. Этой системе, этим принципам ни один десяток лет. И весьма вероятно, что даже те проблемы, которые свалились на нашу планету в 2020 году, не смогут эти принципы радикально изменить», — заявил Юрий.

TJournal пишет, что в выпуске приняли участие:

  • Андрей Дороничев — создатель мобильного YouTube и директор по продуктам Google;
  • Николай Давыдов — сооснователь инвестфонда Gagarin Capital;
  • Руслан Фазлыев — основатель конструктора онлайн-магазинов Ecwid;
  • Дмитрий Думик — основатель Chatfuel — платформы для создания чат-ботов в Facebook Messanger;
  • Евгений Невгень — сооснователь приложения селфи-фильтров MSQRD;
  • Максим Михеенко — основатель студии компьютерной графики 5518 Studios;
  • Микита Микадо — создатель инструмента для документооборота Pandadoc.

Среди них — двое выходцев из Беларуси: создатели MSQRD и Pandadoc. Евгений Невгень рассказал, как его разработку, приложение для создания разнообразных «масок», в 2016 году приобрел Facebook. Он появляется на втором часу ролика.

Если кратко, то, по его словам, приложение не было чем-то новым или уникальным — код можно было найти в открытом доступе на GitHub. Но технология, придуманная Евгением Затепякиным, одним из основателей компании, оказалась самой быстрой для смартфонов. Так что Facebook ее приобрел, и благодаря этому у нас есть маски в «сториз».

Несмотря на попытки Дудя выяснить, сколько же Невгень получил за сделку, в фильме конкретная сумма не называется. Но Евгений со смехом говорит, что после сделки он вместе с другими основателями стал ездить на такси, а до того приходилось на общественном транспорте. И добавил, что деньги поступали постепенно, и он старался их сразу инвестировать.

Кроме того, Евгений показал продукт от бывших участников команды MSQRD — приложение Loóna для сна. И упомянул приложение для женщин Flo — Невгень заседает в совете директоров Flo Health. Он также упомянул, что на белорусских айтишников большой спрос, и проще пригласить программистов из-за рубежа, что очень удивило Дудя.

На отметке в 2 часа 15 минут появляется Микита Микадо — мы недавно делали с ним интервью. Если кратко, то основанный им сервис нужен для автоматизации каждого этапа работ с документами, что заверяются электронными подписями, и сейчас его используют компании в разных уголках мира.

Юрий спросил Микиту, почему в Беларуси так много программистов, на что получил ответ: «Много умных людей и нефти нет». По его мнению, когда у тебя маленькая страна и маленький внутренний рынок, то «приходится делать что-то для всей планеты Земля».

Кроме того, в фильме рассказывается, почему в нашей стране «непросто делать крупный бизнес». Так, Николай Давыдов, сооснователь инвестфонда Gagarin Capital, который и помог MSQRD попасть к Facebook, говорит, что в Беларуси нет внутреннего рынка, и продукт просто некому продать, «у них денег нет это купить». Поэтому белорусы и израильтяне сразу работают на западный рынок.

Кроме того, Николай рассказал о встрече с директором ПВТ, который сказал, что рад, когда белорусы едут работать в США, потому что он знает, что этот человек либо вернется, либо будет нанимать белорусов из Штатов, и «в нашу сторону польются деньги и знания».

 
 
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Ролик под названием «Как устроена IT-столица мира» вышел на YouTube-канале проекта «вДудь». В нем журналист поговорил с семью русскоязычными резидентами Кремниевой...
 
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