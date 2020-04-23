Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro представлены официально. Цена - от 340 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Huawei представила трио новых смартфонов — Nova 7 SE, Nova 7 и Nova 7 Pro. Аппараты поддерживают 5G-сети и вскоре начнут продаваться в Китае, сообщает издание FoneArena.





Стартовая модель в линейке — Nova 7 SE — оснащается экраном на 6,5 дюйма (IPS), процессором Kirin 820, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ хранилища, а также батарейкой на 4000 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки. Камера состоит из четырех модулей: 64 Мп + 8 Мп («ширик») + 2 Мп (макро) + 2 Мп (сенсор глубины). Фронтальный фотомодуль — на 16 Мп.

В Китае смартфон будет продаваться в корпусах черного, серебристого, зеленого и пурпурного цветов от 339 долларов.

«Средний» Nova 7 получил дисплей диагональю в 6,53 дюйма (OLED), процессор Kirin 985, 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран, в него же «врезана» фронтальная камера на 32 Мп. Аккумулятор такой же — на 4000 мАч с 40-ваттной зарядкой. Систему основных фотодатчиков прокачали. Она состоит из модуля на 64 Мп, 8 Мп (широкоугольная) + 8 Мп (перископ, 3х оптический зум) и 2 Мп (макро).

Цвета корпуса: черный, серебро, зеленый, пурпурный, красный. Цена стартовой конфигурации — 425 долларов.





Nova 7 Pro — самая технически продвинутая модель. У нее 6,57-дюймовая панель (OLED), SoC Kirin 985, все те же 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ хранилища и аккумулятор емкостью в 4000 мАч (40 Вт). Отличаются камеры. Разрешение фронтальной — все еще 32 Мп. Основные такие: 64 Мп + 8 Мп («ширик») + 8 Мп (перископ, 5х оптический и 10х гибридный зум) + 2 Мп (макро). Сканер отпечатков — в экране.

Гаджет будет доступен в черном, серебристом, зеленом, пурпурном и красном цветах по цене от 525 долларов.

Вся тройка базируется на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой производителя. Но опять же — сервисы от Google официально гаджетами не поддерживаются.

Ниже — цены популярных аппаратов Huawei: