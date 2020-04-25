Популярные производители телевизоров: Samsung, Xiaomi, LG

Источник материала: IT.Tut.by

На рынке электроники есть множество телевизоров от разных производителей, однако существует несколько брендов, которые занимают лидирующие позиции в списке конкурентов.

Samsung

Samsung — корейская компания, которая уже долго находится на рынке и регулярно радует пользователей качественной продукцией.

Популярные модели телевизоров Samsung среди пользователей KUPI.TUT.BY

Samsung UE43NU7090U 43″ (2018)

Samsung UE43NU7090U — качественный и недорогой ЖК телевизор с поддержкой разрешения видео 4К. Для просмотра контента можно использовать официальные сервисы или браузер, используя онлайн-кинотеатры. Пользователи отмечают качество изображения и хорошую сборку.

Samsung UE50NU7002U 50″ (2019)

Samsung UE50NU7002U — относительно бюджетная модель для просмотра видео в разрешении 4К. Преимущество телевизора — плавная передача изображения. Пользователь может самостоятельно настроить устройство по себя с помощью удаленного доступа. Дополнительно можно использовать не только ОС Android, но и разработки от Apple: Apple TV и AirPlay.

Samsung UE50RU7100U 50″ (2019)

Samsung UE50RU7100U — ЖК-телевизор с большим экраном и качественным воспроизведением звука. Для большего удобства для пользователей разработчики добавили удобную настройку системы при первом включении устройства. Дополнительно модель имеет несколько разъемов USB и HDMI для сопряжения телевизора с другими устройствами.

LG

LG — южнокорейский бренд, который является одним из крупнейших мировых производителей электроники.

Популярные модели телевизоров LG среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY

LG 55UM7300 55″ (2019)

LG 55UM7300 55″ - многофункциональный ЖК-телевизор с удобной настройкой системы. Матрица TFT IPS создает качественную картинку в 4К разрешении. Дополнительно пользователь может настраивать параметры изображения для поиска идеального соотношения цветопередачи. Также пользователи отмечают скорость работы телевизора.

LG 50UM7300 50″ (2019)

LG 50UM7300 50″ - качественная модель с удобной системой управления. Дополнительно можно использовать голосовой помощник, что значительно упрощает процесс эксплуатации. Контент можно запускать как с популярных сервисов, так и через сайты с помощью браузера. Также операционная система отлично взаимодействует с другими устройствами (PlayStation, XBOX 360 и т.д.).

LG 43UM7450 43″ (2019)

LG 43UM7450 — один из лучших телевизоров для просмотра кинофильмов. Операционная система позволяет редактировать не только настройки изображения, но и настраивать звук. В результате можно добиться объемного стереоэффекта, который используется в кинотеатрах.

Xiaomi

Бренд Xiaomi относительно недавно на рынке электроники, однако за короткий промежуток времени успел полюбиться пользователям. Производитель создает качественные телевизоры, главные преимущества которых заключается в удобстве эксплуатации и низких ценах на модели.

Популярные телевизоры Xiaomi на KUPI.TUT.BY

Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5″ (2019)

Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 — бюджетная модель с полным набором современных функций. Качественное изображение и звук — главные достоинства телевизора.

Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 42.5″ (2019)

Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 — ЖК-телевизор на платформе Android. Пользователи отмечают широкий функционал, качество звука и гибкую настройку параметров.

Xiaomi Mi TV 4S 55 T2 54.6″ (2019)

Xiaomi Mi TV 4S 55 T2 — еще один телевизор от компании Xiaomi на платформе Android. Функционал позволяет пользователю максимально гибко настроить систему под себя.

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