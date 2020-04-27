Мечты о дальних планетах: как в советском журнале представляли колонизацию космоса

Источник материала: IT.Tut.by

Космическая эра началась для Союза 4 октября 1957 года, когда СССР запустил «Спутник-1» — первый искусственный спутник Земли. А спустя девять лет, 3 февраля 1966 года, советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» впервые в истории освоения космоса совершила мягкую посадку на поверхность Луны и впервые же передала на Землю телепанорамы лунной поверхности. На фоне этих успехов тема покорения космоса стала одной из основных в советских научно-популярных журналах. 42.TUT.BY посмотрел, что писали (и рисовали) в журнале «Техника молодежи» во время «космической гонки», то есть с 1957-го по 1988-й.



Фрагмент обложки журнала «Техника молодежи», 4-й выпуск 1950 года

В одиннадцатом выпуске за 1957 год, спустя некоторое время после запуска первого искусственного спутника Земли, авторы с энтузиазмом восклицают: «Эра космических полетов и межзвездных путешествий наступает».

А в следующем, двенадцатом, профессор Георгий Покровский рассказывал про так называемые эфирные пушки, которые помогают «выстрелить» межконтинентальной ракетой (видимо, он придерживался идеи эфира — гипотетической всепроникающей среды). Причем в будущем эти пушки должны были превратиться в «эфирные мосты или эфирные космические дороги», по которым «будут нестись космические корабли, выдерживая свой путь с точностью, которой могли бы позавидовать обычные железные дороги, где неизбежны толчки на стыках рельсов, на стрелках и т.д.».





Во втором выпуске за 1959 год художник Борис Дашков изобразил, как может выглядеть научная лаборатория на Луне.

«Помещение лаборатории размещено под толстым слоем породы, где оно защищено от метеоритов и где не ощущается резкое изменение температуры, колеблющейся днем и ночью на поверхности Луны от -120 градусов до +150. Вход в лабораторию осуществляется через шлюз», — пишет автор.







В четвертом выпуске за 1959 год уже упоминавшийся здесь профессор Покровский опубликовал свою концепцию «лифта» в космос: он предложил сделать «рупоровидную башню», заполненную водородом или гелием, и укрепить ее системой тросов.





В одиннадцатом выпуске за 1961 год читателям рассказали про возможности «электрической тяги» в космосе. Так, на картинке снизу, рядом с космонавтом, призывающим «к другим планетам», изображены схемы трех возможных двигателей для получения «электрической тяги в космосе»: электростатический ионный, электромагнитный плазменный и электродуговой плазменный.







Порой на обложке можно было увидеть НЛО, мчащееся вдаль, как, например, во втором выпуске за 1964 год. Или же космический парусник, как в восьмом выпуске за 1969-й.

А вот так выглядит город на Луне в представлении художника Федора Борисова (третий выпуск за 1968 год).

В четвертом выпуске 1976 года был описан «проект строительства Центона — Центрального тоннеля, — проходящего через центр нашей планеты». По идее автора, через этот тоннель следовало запускать ракеты в космос.

Кстати, эту идею в 1982 году раскритиковал Анатолий Юницкий, который сейчас более известен в связи со SkyWay (проект высокоскоростного «струнного транспорта», который находится в активной фазе уже более 10 лет, но не представил ни одного коммерческого образца техники). Взамен он предложил окружить орбиту Земли транспортным кольцом.

Слева — проект «Центона», а справа — «кольца на орбите».







А так изображалась встреча с инопланетянами в 11-м выпуске за 1970 год — рисунок из конкурса «Мир завтрашнего дня».





В четвертом выпуске 1977 года читателям рассказали про «космическое ожерелье» Земли. «Ресурсы нашей планеты отнюдь не безграничны, и стремительно растущее человечество со временем непременно обживет ближайшие небесные тела и искусственно созданные астрогорода… Поскольку „астролюди“ должны где-то трудиться, в космос перебазируются и предприятия. В первую очередь те, технологические процессы которых только выиграют от наличия таких факторов, как высокий вакуум, невесомость, интенсивная радиация… А снабжать энергией внеземные заводы и „мегаполисы“ будут мощные солнечные и термоядерные электростанции», — пишет автор Георгий Поляков. По его мнению, космическое «ожерелье» будет состоять из радиально расположенных экваториальных лифтов и огромного кольца, к которому пришвартовано множество космических станций.

В девятом выпуске за 1971 год читателям показали «воздушный город Венеры». «Гигантская круглая платформа (несколько сотен метров в поперечнике) сооружена из прочных и легких пластмассовых конструкций. Ее покрывает слой почвы, на которой произрастают земные культуры. Домики поселка разбросаны среди садов и парков. Основные жилые помещения — в толще платформы, — писал инженер С. Житомирский. — К краям платформы крепится огромная сферическая оболочка, ограничивающая воздушное пространство острова. Она прозрачна, и сквозь нее видно белесое небо Венеры, вечно покрытое многослойными светящимися облаками. Оболочка сделана из нескольких слоев синтетической пленки. Между ними циркулируют газовые составы, содержащие вещества-индикаторы.

От краев платформы за оболочку уходят площадки аэродромов. Отсюда стартуют к черным глубинам Венеры телеуправляемые аппараты, исследующие ее поверхность, сюда прилетают гости с соседних островов, „приземляются“ спускаемые аппараты космических кораблей.

Мощные пропеллеры способны перемещать остров по воле его обитателей».





Слева на картинке можно увидеть, как советские люди представляли город будущего (6-й выпуск за 1979 год). А справа — как на поверхности Марса Фобос соединяется с поездом при помощи троса: силу спутника планировалось использовать для транспортных перевозок (4-й выпуск, 1988 год).

Но, как мы знаем, пока эти идеи не удалось реализовать. Сейчас мечты людей вращаются вокруг более практичной колонизации Луны. Так, владелец онлайн-магазина Amazon Джефф Безос, который уже около 20 лет инвестирует в частную ракетостроительную компанию Blue Origin, заявил, что спутник Земли можно колонизировать уже в 2024-м. В мае прошлого года он даже презентовал ракету для полетов на Луну и рассказал о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи (второй по величине остров Гавайского архипелага) круглый год». Но сбудется ли это предсказание — неизвестно.