Xiaomi представила новые Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Цена - от 199 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi в онлайн-формате показала новые смартфоны Redmi для международного рынка. Подобные модели с чуть иными названиями уже продаются в Китае, а вскоре появятся и у нас.

В линейку входит три аппарата — Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. «Средний» Redmi Note 9S мы недавно обозревали отдельно .

Старший Redmi Note 9 Pro получил IPS-дисплей на 6,67 дюйма (Full HD+), сканер отпечатков пальцев на правой грани корпуса, стекло Gorilla Glass 5, процессор Qualcomm Snapdragon 720G, а также батарейку на 5020 мАч. Впрочем, скорость проводной подзарядки увеличена до 30 Вт, адаптер питания на 33 Вт входит в комплект поставки.



Redmi Note 9 Pro

Разрешение камеры из четырех модулей на задней стороне подросло. Главный фотодатчик — на 64 Мп, три оставшиеся — 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера — на 16 Мп. Также есть возможность записи 4K-видео в 30 fps и NFC-модуль для платежей, улучшенный вибро-моторчик и 3,5-мм разъема для наушников. Не отказались и от технологии защиты от брызг.

Redmi Note 9 Pro в версии с 6/64 ГБ памяти будет продаваться за 269 долларов, конфигурация с 6/128 ГБ — за 299 долларов.

Redmi Note 9 — начальная версия из всей тройки. Визуально она отличается несколькими моментами. Во первых, сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Во вторых, «дырка» для фронтальной камеры расположена в левой части экрана, а не в центре.



Redmi Note 9

Характеристики такие: панель на 6,53 дюйма с IPS-матрицей и разрешением Full HD. Процессором выступает MediaTek Helio G85. Оперативной памяти бывает 3 или 4 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. Есть батарея на все те же 5020 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и камера с четырьмя модулями (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп). Фронтальный фотомодуль — на 13 Мп. А еще аппарат защищен от брызг и оснащается разъемом 3,5-мм для наушников. Наличие NFC-модуля зависит от конкретного рынка.

Цена стартовой версии — 199 долларов, с большим объемом памяти — 249 долларов.



Mi Note 10 Lite

А еще Xiaomi анонсировала новый «почти топовый» аппарат Mi Note 10 Lite. У него дисплей на 6,47 дюйма с AMOLED-матрицей (Full HD+), процессор Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной, экранный сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для гарнитуры. Батарейка — на целых 5260 мАч, есть 30-ваттная зарядка. А еще смартфон оснащается камерой на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Фронтальный модуль — 32 Мп.

Цены такие: 379 долларов за модель на 6/64 ГБ и 433 доллара за 6/128 ГБ.

Ниже — цены другие смартфонов Xiaomi: