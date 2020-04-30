Ступни американца выросли до огромного размера. Причина - редкая болезнь

Источник материала: IT.Tut.by

30-летний Джеффри Ортега (Jeffrey Ortega) страдает от редкой болезни, из-за которой его ступни раздуло до огромных размеров. Справиться с недугом не получалось — мужчина уже был готов на ампутацию, пишет Daily Mirror со ссылкой на сюжет телеканала TLC.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Online Marketing / Unsplash

Джеффри страдает от так называемого Синдрома Протея — очень редкого врожденного заболевания, характеризующегося чрезмерно быстрым и атипичным ростом кости, а также кожных покровов. Из-за недуга обе ступни его ног раздуло до огромных размеров, нормально передвигаться самостоятельно пациент уже не мог. От мечты стать футболистом, по словам больного, пришлось отказаться еще в юности.

Единственным вариантом для Джеффри оставалась инвалидная коляска. Кроме того, если не ухаживать за ступнями, они начинают неприятно пахнуть. Найти подходящую обувь также оказалось практически невыполнимой задачей.

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После 11 неудачных операций мужчина обратился Брэду Шефферу (Brad Schaeffer) в Нью-Джерси (США) — медику, который специализируется на лечении заболеваний стоп и голени. По словам специалиста, «некоторые пальцы на ногах Джеффа похожи на мячики для гольфа». При этом пациент был готов на крайние меры — ампутацию. Впрочем, Шеффер отговорил его от этой идеи. «Я видел случаи, когда кости продолжали расти даже после ампутации», — заявил медик.

Вместо ампутации Шеффер сделал слепок ног Джеффри и изготовил для него специальные сандалии, в которых он может самостоятельно передвигаться — они не вызывают боли при ходьбе.