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Парень показал, как звучит русская речь для тех, кто не знает язык

02.05.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пользователь TikTok под ником Diego Rivas стал популярным благодаря своему юмористическому подходу к языкам. Молодой человек выпустил несколько роликов, в которых показывает, как звучит иностранная речь для других людей. Об этом пишет Media Leaks.

Молодой человек начал вести аккаунт в социальной сети 27 марта. Первым постом стало видео, в котором парень демонстрирует, как звучит английская речь для тех, кто не понимает язык. «Как звучат американцы для тех, кто не говорит по-английски», — говорит автор ролика.

На видео Diego Rivas произносит набор слов, не связанных друг с другом, делая упор на английский акцент. Впрочем, независимо от смысла предложений, пользователи TikTok задумались над тем, как их слышат со стороны. «Тьфу, я думал, мы звучим круче, чем это», — написал один из посмотревших ролик.

Носители английского языка сравнили произношение с игрой Sims, в которой юзеры строят свои города и развивают человеческих персонажей, говорящие нелепым голосом. «Это смущает… Другие языки звучат так красиво, а мы звучим как симcы [персонажи игры], «Хорошо, мы симсы, окей», — добавляют юзеры.

Позже Диего объяснил свою тягу к изучению лингвистики. Он рассказал, что родился в Венесуэле, но большую часть жизни провел в Техасе (США). «Я говорю по-испански, по-португальски, по-французски и, конечно же, по-английски. Я вообще люблю языки и хотел бы изучать немецкий, арабский и вьетнамский», — заявил парень.

Диего не обошел и русский язык. Он выпустил ролик «Как звучит русский для тех, кто не говорит по-русски».

@diego.j.rivas

What Russian sounds like to non-Russian speakers ##russia ##gibberish ##fyp ##languages ##foryou ##funnny ##russian ##viral ##moreyouknow ##comedy ##tiktok

♬ original sound — diego.j.rivas

После видео некоторые русскоговорящие пользователи пришли в смущение, но нашли в себе силы пошутить над ситуацией.

 
 
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Пользователь TikTok под ником Diego Rivas стал популярным благодаря своему юмористическому подходу к языкам. Молодой человек выпустил несколько роликов, в которых...
 
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